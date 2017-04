Melania Trump po 100 dneh še vedno v ozadju. Bo tam tudi ostala?

Vloge prve dame si ni želela

26. april 2017 ob 12:18

New York/Washington - MMC RTV SLO

Ali bo Melania Trump sploh kdaj zares prevzela obveznosti, ki jih ima kot prva dama ZDA? Se bo po zaključku šolskega leta s sinom Barronom preselila v Belo hišo? Taka in podobna vprašanja si ob 100 dneh Donaldovega vladanja in Melanijinem 47. rojstnem dnevu množično zastavljajo Američani.

Melania Trump namreč ravno danes praznuje svoj 47. rojstni dan in ameriški mediji so skupaj z mejnikom prvih 100 dni vladanja Donalda Trumpa datum izkoristili za pregled njenega dela v vlogi prve dame. Najodmevnejši je bil zagotovo članek iz majske izdaje Vanity Faira, pod katerega se je podpisala Evgenija Peretz in ki je naslovljen Inside The Trump Marriage: Melania's Burden.

V njem avtorica opiše Melanijo z vidika njenih značajskih lastnosti, kot so jih videli ljudje, ki so v preteklosti bodisi z njo delali bodisi srečevali, velik poudarek pa nameni ravno njeni zvezi oz. zakonu z Donaldom Trumpom. Že v uvodu Peretzova poudari, da pri nastajanju članka ni želel sodelovati noben njen bližnji prijatelj ali sorodnik, a vseeno lahko bralec na podlagi pričevanj dobi vpogled v zakonsko življenje Trumpovih.

Živela mirno, odmaknjeno življenje

Melania tako že vse od leta 2005, ko sta se z Donaldom poročila, živi v razkošju Trump Towerja, ki ji omogoča, da se v miru posveča stvarem, ki jo zanimajo, "na primer pilatesu in revijam z modnimi vsebinami", kot piše revija People. Po drugi strani pa je Donald z njo dobil mirno in ponižno ženo, ki mu "iz strahu pred vrnitvijo v sivino Vzhodne Evrope", kot se je izrazila Peretzova, ne povzroča nobenih težav. Še več, vestno izpolnjuje svojo obljubo in ga na vsakem koraku (neprepričljivo) hvali kot najboljšega moža, sicer pa se najraje umakne in nasmihanje pod žarometi z veseljem prepusti možu.

"Uživa v svoji vlogi, v tem, da se umakne v ozadje in mu (Donaldu, op. p.) prepusti pozornost," je tako po obisku floridske rezidence Trumpovih za zahvalni dan dejal njun prijatelj, notranji oblikovalec William Eubanks. "Ne rine v ospredje," pa je v pogovoru s Peretzovo dodala Lisa Bytner, prijateljica prvega ameriškega para in strokovnjakinja za odnose z javnostmi. "Govori samo, ko jo kdo ogovori. Res je zelo prijazna," je še dodala Bytnerjeva.

Noče v Belo hišo, Newyorčani nezadovoljni

Ameriška javnost je do zdaj v vlogi prve dame ni imela veliko priložnosti opazovati - Bela hiša je izdala zgolj njen uraden portret in v Vzhodnem krilu "rezervirala" prostore za njene pisarne, ki pa so, kot piše Peretzova, kot mesto duhov. Predana sinu Barronu se je namreč odločila, da bo s selitvijo v Belo hišo počakala do konca šolskega leta, kar izjemno moti Newyorčane, saj varovanje prve dame v središču velemesta povzroča okoli milijon dolarjev stroškov na teden.

Nič bolj navdušeni niso niti starši Barronovih sošolcev v zasebni šoli Columbia Grammar and Preparatory, saj je varovanje v elitni ustanovi zaradi tako pomembnega učenca še poostreno, poslopje menda redno preletavajo helikopterji, zaradi česar so učenci in učitelji menda še pod dodatnim pritiskom, so že pred meseci pisali ameriški časniki.

V zadnjih tednih, ko so govorice o njeni domnevni nepripravljenosti prevzeti vlogo prve dame postale preglasne, je nekajkrat le spremljala moža ob obisku državnikov in poskrbela t. i. damski program - na primer ob obisku japonskega premierja Šinza Abeja in njegove žene Akie v Mar-a-Lagu, gostila je ženo izraelskega predsednika Benjamina Netanjahuja, Saro, pa ženo kitajskega predsednika Ši Džinpina, Peng Liyua ...

Glede šol se nista še nič pozanimala

Njena tiskovna predstavnica Stephanie Grisham sicer že nekaj mesecev vztrajno ponavlja, da se namerava Melania v Belo hišo preseliti takoj ob koncu šolskega leta, a Peretzova, pa tudi nekateri drugi tabloidi ugibajo, ali ne gre zgolj za priročen izgovor, da se lahko Melania distancira tako od moža, kot tudi do vloge, ki je nikoli ni zares hotela. Kot poroča Hollywood Reporter, zakonca Trump se za zdaj nista še v nobeni šoli v Washingtonu pozanimala glede šolanja 11-letnega Barrona, kar bi verjetno, če bi ga res nameravala vpisati še pred jesenjo, že davno storila.

Kot piše Peretzova ima Melania glede vzgoje Barrona (ki je menda zelo prijazen, vljuden in lepo vzgojen fant) povsem proste roke že od spočetja dalje. Ob tem navaja verjetno le stežka preverljive trditve, da sta glede otroka Melania in Donald sklenila "pogodbo", po kateri je njej "dovoljeno" zanositi le pod pogojem, da bo v čim krajšem času po porodu njena postava spet takšna, kot je bila pred nosečnostjo.

Bi morala vzdrževati videz popolnega zakona?

Ne glede na to, kako vpet je Trump v vzgojo svojega najmlajšega otroka, je jasno, da se Melania ni zatekla (zgolj) k varuškam - s sinom preživi večino časa, menda se pogosto pogovarjata v slovenščini (slovensko z njim govorita tudi Melanijina oče in mati). Še pred nekaj meseci ga je tako redno sama (no, ne zares sama; vozi seveda šofer) vozila v šolo in ga po pouku hodila iskat, kot to počno številne druge mame. Zato po tej plati njeno vztrajanje, da s sinom ostaneta v New Yorku ni tako nenavadno - je pač mama, ki za sina hoče tisto, kar meni, da je zanj najbolje.

A številni Američani (predvsem Trumpovi nasprotniki) nad tem niso navdušeni. Vajeni so, da prva dama vestno stoji ob svojem možu, opozarja na takšno ali drugačno problematiko, skratka, da skupaj z možem dajeta videz popolnega prvega para - pa čeprav sta v resnici daleč stran od tega.

Tanja Kozorog Blatnik