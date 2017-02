Melania Trump prvič po inavguraciji znova v javnosti

Na Florido sta prispela vsak s svojim predsedniškim letalom

4. februar 2017 ob 09:03

West Beach - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Ameriška prva dama Melania Trump se je prvič po inavguracijskem tednu znova pojavila v javnosti, ko je na letališču na Floridi pričakala moža.

Donald Trump prvič od prevzema oblasti preživlja konec tedna v svojem luksuznem domu Mar-a-Lago, kjer sta se z Melanio tudi poročila. Kot poročajo ameriški mediji, je ameriška prva dama na Florido priletela iz New Yorka, prav tako z ameriškim predsedniškim letalom Air Force. Ameriški prvi par naj bi se po napovedih v nedeljo udeležil 60. plesa Rdečega križa v West Palm Beachu. Trumpovi nasprotniki so že napovedali protestne shode celoten konec tedna.

Kot je znano, se ameriška prva dama od maše dan po inavguraciji ni pojavila v javnosti, zaradi česar so ameriški mediji ta teden objavili več člankov o njenem nepojavljanju. Trumpova je sicer že pred inavguracijo sporočila, da bo do konca šolskega leta ostala s sinom Barronom v New Yorku.

Kdo bodo Melanijine sodelavke?

Ameriška prva dama je javna uradnica, v skladu z odločitvijo kongresa ima zagotovljena finančna sredstva za osebje in delo v podporo predsedniku. Trumpova je sredi tedna sporočila, da bo vodja njenega kabineta Lindsay Reynolds, v času administracije Obamovega predhodnika Georgea W. Busha sodelavka v vodstvu urada za obiskovalce Bele hiše. Po pisanju Washington Posta je kandidatka za družabno sekretarko Bele hiše nekdanja namestnica vodje protokola v State Departmentu Natalie Jones, ki je bila tudi finančna direktorica demokratske stranke in predsedniške kampanje Hillary Clinton leta 2008. Za položaj svetovalke pa je ameriška prva dama imenovala newyorško organizatorko velikih prireditev Stephanie Winston Wolkoff.

K. T.