Menjalnik, zaradi katerega so Evropejci začeli opuščati ročne menjalnike

Prvi menjalnik DSG se je v avtomobilih pojavil pred petnajstimi leti

15. december 2018 ob 09:32

Ljubljana - MMC RTV SLO

Volkswagen je pred petnajstimi leti je predstavil eno največjih novosti v avtomobilski industriji zadnjega časa, prvi serijski menjalnik z dvojno sklopko DSG, ki je premiero doživel v tedanjem golfu R32 in do danes doživel več kot 26 milijonov ponovitev.

Menjalnik DSG je Evropejcem dokončno približal samodejne menjalnike. Ti so bili do tedaj pogostejši v Severni Ameriki, kjer so ob prelomu stoletja dosegali več kot 88-odstotni delež. V Evropi je bil veliko bolj ukoreninjen ročni menjalnik, saj se je za samodejne odločalo le le dobrih 14 odstotkov in še ti so kupovali predvsem avtomobile najvišjih razredov. Pomanjkanje navdušenja nad samodejnimi menjalniki v Evropi ni bilo le posledica višje cene samodejnih menjalnikov, ampak je ročni menjalnik na pogosto zavitih in strmih cestah omogočal tudi gospodarnejšo in bolj dinamično vožnjo.

Začetki pred drugo svetovno vojno

A zgodovina menjalnika z dvojno sklopko sega veliko dlje od leta 2003, v čase tik pred drugo svetovno vojno, ko ga je izumil francoski vojaški inženir Adolphe Kegresse. Kegresse je bil sicer bolj znan po izumu polgoseničarja, ki je razvil leta 1905 v Rusiji, izpopolnil pa ga je med delom pri Citroënu, kjer so z njim opravili tudi nekaj prelomnih potovanj. Kegresse je menjalnik z dvojno sklopko leta 1935 patentiral pod imenom "Autoserve", a ni nikoli izdelal delujočega prototipa. Leta 1939 je Citroën z njim vseeno opremil prototipni traction avant, a so zadeve bolj ali manj ostale pri tem, saj so tedaj postajali vse bolj priljubljeni cenejši menjalniki s pretvornikom navora.

Kegressovo zamisel je konec sedemdesetih let obudil britanski avtomobilski inženir Harry Webster, ki ga je v okviru podjetja AP v začetku osemdesetih let prototipno vgradil v ford fiesto, ford fanger in peugeot 205 in ga julija 1981 tudi patentiral. Za zamisel se je kmalu ogrela skupina Volkswagen/Porsche in z njim konec osemdesetih let, ko so kontrolne računalniške enote postale dovolj lahke za praktično rabo, začela z njimi opremljati dirkalne avtomobile, kakršni so bili porsche 956, porsche 962 in audi sport quattro S1. Predvsem v Audiju je tedanjemu zvezdniku relija Walterju Röhrlu omogočila veliko prednost pred drugimi vozniki.

Prelomno leto 2003

Leta 2003 so menjalnik z dvojno sklopko vgradili tudi v prvi serijski osebni avtomobil, volkswagen golf R32, kmalu za njim pa tudi v audi TT 3,2 quattro. Novi menjalnik se je takoj izkazal za zelo dinamičnega, poleg tega pa je bil tudi bolj gospodaren od konvencionalnega samodejnega menjalnika s pretvornikom navora. In ni minilo dolgo, ko so se tega zavedeli tudi vozniki in se pri nakupu novih avtomobilov vse bolj začeli odločati za menjalnik DSG.

Danes je z menjalnikom DSG opremljenih več kot 40 odstotkov prodanih golfov, 30 odstotkov polov, 50 odstokov golfov sportsvanov, T-rocov in tiguanov. V večjem tiguanu allspace dosegajo celo 90-odstotni delež, v passatu in arteonu pa med 60 in 80 odstotnega. K dodatni priljubljenosti je pripomogla tudi cenejša sedemstopenjska različica s suho sklopko, ki se je pozneje pridružila začetnemu šeststopenjskemu menjalniku z mokro sklopko. Svoje menjalnike DSG je pod različnimi imeni razvilo tudi veliko drugih znamk.

V bistvu avtomatizirani ročni menjalnik

Menjalnik z dvojno sklopko je v svojem bistvu avtomatizirani ročni menjalnik, ki ga sestavljata dva sklopa zobnikov, ki delujejo neodvisno eni od drugih. Omogoča popolnoma samodejno menjavanje prestav ob neprekinjenem toku moči. V avtomobilu, ki je opremljen s takšnim menjalnikom, odpadeta tudi pedal sklopke in konvencionalna ročica menjalnika, ki jo nadomešča vzvod za izbiro načina delovanja, ki ima za tedaj, ko je potrebno "ročno prestavljanje" integrirano funkcijo tiptronic, se pravi možnost vsiljenega menjavanja prestav s pomočjo ročice menjalnika ali obvolanskih vzvodov.

Menjalniki v suhi in mokri izvedbi so sestavljeni z dveh sklopov zobnikov in dveh sklopk. Vsaka sklopka je združena z enim sklopom zobnikov. Sklopki se med delovanjem izmenično vključujeta in izključujeta, s tem pa tudi "njuni" zobniki, kar omogoča neprekinjen tok moči in konstantno vlečno silo.

Robert Horvat