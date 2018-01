Michaela Douglasa doletele obtožbe nekdanje sodelavke

Pogum je zbirala več desetletij

19. januar 2018 ob 19:15

New York - MMC RTV SLO

Skoraj teden dni po tem, ko je 73-letni hollywoodski veteran v obrambnem intervjuju vse zanikal, Michaela Douglasa nekdanja sodelavka tudi uradno obtožuje spolnega nadlegovanja.

Susan Braudy je bila tedaj vodja pisarne v New Yorku in v svojih obtožbah trdi, da je Douglas pred njo govoril "barvito" in "pomenljivo", poleg tega pa se je obregnil ob njeno postavo in pred njo celo masturbiral, ko sta bila leta 1989 v njegovem stanovanju sama na sestanku za branje scenarija.

"Ugotovila sem, da si misli, da lahko počne kar koli želi, saj ima toliko več moči kot jaz," je dejala in dodala, da je po sestanku ponižana oddrvela ven ter si obljubila, da z njim nikoli več ne bo sama. Kasneje tistega leta je z njim tudi uradno nehala sodelovati.

Douglas, ki je sprva spregovoril za Deadline, saj se mu je zdelo, da se mora na obtožbe odzvati, še preden so bile uradne, je dejal, da je ponosen na svoj ugled v tej industriji in ne skriva ničesar. "Resnično me zanima, zakaj je to v javnost pricurljalo toliko let kasneje." Poleg tega trdi, da proti njemu ni nobenih dokazov, hkrati pa ga je strah, da bodo tovrstne obtožbe pomenile korak nazaj za gibanje #TudiJaz.

Braudyjeva je za Hollywood Reporter pojasnila, da je Douglasov intervju, v katerem obtožbe zanika, ni presenetil. "Že način, s katerim se je lotil zadeve, je zelo problematičen in velik del problema, hkrati pa tudi eden izmed razlogov, zakaj toliko žensk noče spregovoriti o svojih izkušnjah. Sam bog ve, da sem jaz za zadostno mero poguma potrebovala več desetletij in začetek zelo močnega gibanja."

Kot smo že poročali, je Michael Douglas, ki se je v preteklosti sicer zdravil zaradi spolne zasvojenosti, pred kratkim preventivno dal intervju, v katerem je vse zanikal. "To je popolna laž, izmišljotina, v tem ni kančka resnice. Kar v glavi se mi vrti od tega," je dejal za Deadline. Igralec se je opravičil za to, kako se je izražal, a vztraja, da nič ni bilo namenjeno njej. "Lahko, da je slišala kake moje zasebne pogovore in je bila užaljena. Kar pa zadeva obtožbe, da sem jo spravil na črni seznam, so popolnoma neresnične. Ta gospa je sodelovala pri razvoju mojega podjetja in nam preprosto ni šlo dobro, ko je bila ona tam, zato sem poiskal drugo sodelavko. Če me je slučajno po tem poklical kdo iz industrije in me vprašal o njej, sem bila iskren, nisem pa je spravil na črni seznam."

P. B.