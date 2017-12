Miha in Andrej na Valu 202 obujata poletje - Poletje v dvoje

V živookah tokrat pravi pevci

18. december 2017 ob 08:10,

zadnji poseg: 18. december 2017 ob 09:31

Ljubljana - MMC RTV SLO

Miha Šalehar in Andrej Karoli, zaščitna znaka Vala 202, sta se sredi zime odločila, da bosta obudila Poletje v dvoje, z njim pa tudi Živooke.

Poletje v dvoje je bil projekt Vala 202, ko je jutranji radijski program vsak teden vodil en voditeljski par. Ledino sta zaorala prav Šalehar in Karoli in ker je njuno ekipno vodenje naletelo na dober odziv, so se na radiu odločili, da ga ponovijo tudi pozimi. Z njima so se danes ob 8.45 vrnike tudi Živooke. Pesmi iz darilne vreče svetovne popularne glasbe – ne zgolj božičnih! – so odpeli preverjeni slovenski glasbeniki. Ob spremljavi hišnega benda Angeli, pod vodstvom Igorja Bračiča, bosta vsako jutro v živo nastopila dva izmed deseterice izbranih. To so Nina Strnad, Bort Ross, Raiven, Žiga Rustja, Eva Beus, Luka Sešek, Tina Marinšek, Tokac, Ina Shai in Boštjan Meh.

Živookam lahko prisluhnete vsak dan med 18. in 22. decembrom ob 8.45 na Valu 202 ali prek 4D.



"Tokrat sva se odločila, da bodo peli ne samo tisti, ki radi pojejo, ampak tisti, ki znajo peti," je za TV Slovenija izjavil Karoli.

Reka luči v različnih izvedbah

Prvi teden julija se je v studiu Vala 202 dvanajst prijavljenih kandidatov prvič pomerilo v Živookah. Ob spremljavi glasbenikov in žirije (Neža Buh – Neisha, Sergej Ranđelović – Runjoe, Gregor Budal) je vsak zapel verz izbrane slovenske popevke, njen refren in lastni prevod refrena v angleščini. Finalisti so v zadnji oddaji Mihi in Andreju prepevali njima preljubo skladbo Reka luči, ki jo je v izvirniku pel Domen Kozarič. Izvirniku se je najbolj približal Tilen Lotrič, ki je tako postal prvi zmagovalec Živook.

Poletne Živooke so prejele številne pozitivne odzive poslušalcev, pohvale na družabnih omrežjih in na tisoče ogledov videoprenosov oziroma posnetkov. Tudi zimska edicija Poletja v dvoje z Živookami obljublja zanimive vsebine na različnih platformah. Živooke si bo mogoče ogledati tudi v videoprenosu.

VIDEO Živooke S02E01: Nina Strnad in Bort Ross

A. P. J.