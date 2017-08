MTV bo Pink podelil posebno nagrado za glasbene dosežke

V preteklosti prejemnik tudi David Bowie

17. avgust 2017 ob 14:33

Los Angeles - MMC RTV SLO, STA

Glasbenica Pink bo na podelitvi MTV-jevih nagrad prejela nagrado Michael Jackson video Vanguard, ki jo podeljujejo umetnikom za prispevek h kulturi, modi in glasbi.

Kot prejemnica nagrade se bo pridružila glasbenikom, kot so Guns N' Roses, Rihanna, Kanye West in Beyonce, poroča BBC.

Pink je na glasbeni sceni že 17 let, v tem času pa je nanizala številne uspešnice in jih pospremila s številnimi videospoti. Od leta 2000 je prodala več kot 42 milijonov albumov, prejela pa je tudi tri grammyje, brita in tri Billboardove nagrade.

Čeprav je od začetka kariere spremenila žanr, pa jo je začela kot bolj izrazita r&b izvajalka. Njena debitantska plošča Can't Take Me Home je bila po mnenju BBC-ja precej blizu glasbi zasedb TLC in Destiny's Child.

Glasbenica je znana tudi po tem, da je zagrizena borka za pravice živali in tudi sicer predana dobrodelnosti, saj sodeluje z mnogimi dobrodelnimi organizacijami.

Prvo tovrstno nagrado je MTV podelil leta 1984 Davidu Bowieju in skupini The Beatles, leta 2016 pa se je kot zadnja v vrsti prejemnikom pridružila Rihanna.

Podelitev MTV-jevih glasbenih video nagrad bo 27. avgusta v Inglewoodu v Kaliforniji.

P. B.