Na dunajski podzemni železnici z brezplačnimi dezodoranti v boj proti neprijetnim vonjavam

Za boljše počutje potnikov

17. julij 2018 ob 20:16

Dunaj - MMC RTV SLO, STA

Potnikom ene od linij dunajske podzemne železnice v vročih dneh delijo brezplačne dezodorante, predstavniki podjetja Wiener Linien ob tem sporočajo, da s to akcijo ne želijo nikogar užaliti.

Kot so pojasnili na predstavništvu mesta Dunaj v Ljubljani, na progi U6 vlaki podzemne železnice vozijo večinoma nad zemljo, zaradi česar se poleti hitro segrejejo. K hitremu segrevanju pripomore tudi to, da vlaki večinoma niso klimatizirani.

"Dunajsko javno podjetje Wiener Linien izvaja številne ukrepe za boljše počutje potnikov. Poleg posebnih okenskih folij in metrskih zračnikov, ki v vagone dovajajo svež zrak, starejše vagone opremljajo s klimatskimi napravami," je povedala Ulli Sima, mestna ministrica za okolje.

Odklenkalo bo jedem z močnim vonjem

Ker so v vročini zelo moteče tudi neprijetne vonjave, predstavniki podjetja Wiener Linien potnikom v teh dneh na postajah podzemne železnice delijo brezplačne dezodorante, nameravajo jih razdeliti kar 14.000. V podjetju sicer poudarjajo, da s to akcijo nikakor ne želijo užaliti potnikov.

Septembra naj bi na 17,4 kilometra dolgi progi uvedli tudi prepoved uživanja jedi z močnim vonjem, kot so na primer kebab, pica, testenine in mesni sir. Seznam najbolj motečih jedi bodo sestavili na pobudo potnikov in v sodelovanju z njimi. Sprva bodo kršitelje samo obveščali in opozarjali. Pijač ne tem seznamu ne bo, uživanje alkohola na dunajski podzemni železnici pa je že zdaj prepovedano.

