Nadgradnja Festivala Lent: že letos z novim odrom na Dravi?

Lent bo potekal med 22. in 30. junijem

22. april 2018 ob 18:29

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Obiskovalci letošnjega Festivala Lent lahko po tihem že računajo na nov oder na Dravi. Mestna občina Maribor je za gradnjo načrtovanega stalnega odra na Dravi prejela eno ponudbo in s tem podjetjem bo pogodbo po napovedih podpisala prihodnji teden.

"Po zdaj predvideni časovnici bo oder dokončan do Festivala Lent, če ne bo kakšnih zapletov," so povedali na občini. Za gradnjo odra se je na javnem razpisu ponudilo koroško podjetje Adteh. "Po pregledu ponudbe je bilo ugotovljeno, da izpolnjuje vse zahtevane pogoje, zato je bila v petek na portalu javnih naročil objavljena odločitev o oddaji javnega naročila ponudniku Adteh," so pojasnili na občini. Končna ponudbena vrednost za izvedbo projekta je nekaj več kot 300.000 evrov.

Stalni plavajoči oder bo postavljen v zalivu pri Vodnem stolpu na Lentu, kjer so organizatorji Festivala Lent v prejšnjih letih postavljali montažni oder. A zadnji dve leti tega niso več počeli, saj so imeli z montažo stroške, ki jih niso bili več zmožni pokriti. Vsako leto jih je postavljanje odra stalo okoli 70.000 evrov, zato se je pojavila ideja za stalno konstrukcijo, ki bi bila lahko uporabna tudi za druge dogodke.

Mestni svet je investicijsko dokumentacijo, ki so jo pripravili v sodelovanju z organizatorjem Festivala Lent - Narodnim domom Maribor, potrdil julija lani. Kot izhaja iz teh papirjev, bo "nova razporeditev elementov plavajočega odra in parterja omogočila povečanje števila obiskovalcev prireditev in dogodkov na Velikem odru, povečala se bo kapaciteta samega odrskega prizorišča, hkrati se bosta povečali ekonomika in privlačnost za sponzorje. Nova ureditev bo omogočila ambientalno in prireditveno prizorišče čez vso sezono."

Prejšnji plavajoči oder na reki Dravi je kot osrednje prizorišče Festivala Lent služil od leta 1994 in je lahko sprejel 2.500 gledalcev. Po novem naj bi prizorišče sprejelo 3.200 ljudi, večja naj bi bila tudi odrska ploščad in tako primerna tudi za večje gledališke predstave.

K. K.