Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Dino Merlin bo 21. julija nastopil v Portorožu. Foto: Organizator Dodaj v

Nagradna igra: Z MMC-jem na koncert Dina Merlina

Koncert bo 21. julija v Portorožu

12. julij 2018 ob 13:28

Ljubljana - MMC RTV SLO

Poletje na Obali bo 21. julija popestril koncert priljubljenega pevca Dina Merlina. Z nekaj sreče lahko največji open air spektakel na portoroški plaži obiščete tudi vi.

Vse, kar morate storiti, je, da odgovorite na nagradno vprašanje: Katero je pravo ime Dina Merlina? Odgovore lahko pošljete najpozneje do ponedeljka, 16. julija, na elektronski naslov mmc-nagrade@rtvslo.si. Srečnemu izžrebancu bomo podarili dve vstopnici.

Bosansko-hercegovski lirični mojster bo serviral tako uspešnice z albuma Hotel Nacional kot uspešnice s starejših albumov, s katerimi je že osvajal Slovenijo in postregel tudi z albumskim repertoarjem, s katerim je zasegel visoko osmo mesto na Billboardovi World Albums lestvici.

Dino Merlin je najbolj znan bosansko-hercegovski avtor in ena največjih ter najbolj priljubljenih zabavnih zvezd v tem delu sveta, kar dokazujejo njegovi glasbeni dosežki in presežki ter razprodane dvorane po vsem svetu.

Udeleženec s sodelovanjem v nagradni igri soglaša, da organizator zbira in hrani zbrane osebne podatke za namene, za katere so bili pridobljeni. Udeleženec v nagradni igri oz. njegov skrbnik ali zakoniti zastopnik lahko od organizatorja kadar koli zahteva pregled, dopolnitev, popravo ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma trajno ali začasno prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 in nasl.; ZVOP-1). Sodelujoči to stori na elektronski naslov mmc-nagrade@rtvslo.si ali pisno na naslov organizatorja. Najpozneje v roku 15 dni po prejemu sporočila bo organizator preprečil uporabo osebnih podatkov udeleženca, o čemer ga bo v nadaljnjih petih dneh z elektronskim sporočilom ali po pošti tudi obvestil. Organizator se zavezuje, da bo posredovane podatke upravljal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 in nasl.; ZVOP-1), prav tako pa podatkov ne bo posredoval neupravičeni tretji osebi ali jih kakor koli drugače zlorabljal. Dokumentacijo v zvezi z nagrajencem bo organizator hranil skladno z ZVOP-1.

D. S.