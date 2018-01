Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Tram 11 prihajata v Ljubljano. Foto: Organizator/Mare Milin Dodaj v

Nagradna igra: Z MMC-jem na koncert Tram 11

Duo Tram 11 se je vrnil, oglasil se bo tudi v Ljubljani

22. januar 2018 ob 16:59

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na začetku februarja v Ljubljano prihaja znani hrvaški hiphoperski duo, Tram 11, ki je lani napovedal (in nato novembra uprizoril) veliko vrnitev, koncerte po domači Hrvaški in sosednjih državah pa nadaljuje tudi letos.

Dvojec Tram 11 velja za enega pionirjev hrvaškega rapa in hip hopa, Target in General Woo pa sta ga osnovala leta 1996 - in skoraj takoj uspela. Ena od njunih prvih skladb, Hrvatski velikani, je bila namreč sploh prva rapskladba, ki je dosegla prvo mesto hrvaških glasbenih lestvic. V osmih letih delovanja je dvojec izdal dva studijska albuma Čovječe ne ljuti se in Vručina gradskog asfalta, ki veljata za ključni v hrvaškem rapu in hip hopu. Leta 2003 se je dvojec razšel, Target in General Woo pa sta nadaljevala samostojni karieri.

1. aprila lani pa sta na presenečenje vseh napovedala veliko vrnitev, ki se je zgodila novembra v zagrebškem Domu sportova, nato pa sta se odločila še naprej koncertirati - v okviru turneje tako 3. februarja ob 21. uri prihajata tudi v ljubljansko Cvetličarno.

NAGRADNA IGRA V sodelovanju z organizatorjem poklanjamo dve (2x1) vstopnici za koncert Tram 11. Nagradno vprašanje: Po čem je duet Tram 11 dobil svoje ime? Odgovor na nagradno vprašanje skupaj s svojimi osebnimi podatki pošljite na mmc-nagrade@rtvslo.si do petka, 26. 1. 2018.

T. K. B.