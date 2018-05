Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Đuro na snemanju z Bradom Pittom. Foto: Organizator Dodaj v

Nagradna igra: Z MMC-jem na predstavo Đurologija

Gostoval je tudi v državah nekdanje Jugoslavije

24. maj 2018 ob 13:06

Ljubljana - MMC RTV SLO

Đurologijo, avtorsko predstavo Branka Đurića - Đura, si je na gostovanjih v tujini ogledalo že več kot 200.000 obiskovalcev, konec maja pa prihaja tudi v Ljubljano.

Predstava je do zdaj doživela več kot 250 ponovitev, zdaj pa bo na svoj račun prišlo tudi slovensko občinstvo, in sicer v četrtek, 31. maja ob 20.00 v ljubljanski Hali Tivoli, kjer bo Branko Đurić - Đuro s številnimi gosti poskrbel za pravo dozo smeha in veselja v 300. jubilejni predstavi. In to v "Đurovi materinščini". Đuro predstavo opisuje kot "anti-stand up šov", v njej pa govori o tem, kaj razmišlja, kaj ga v življenju moti in kaj zabava, razglablja o odnosih med spoloma, dotaknil pa se bo tudi vsakdanjega življenja.

Đuro je s svojo karizmo, prepoznavnim bosanskim šarmom, glasbenim talentom in izjemnimi igralskimi izkušnjami, ki smo jih lahko spremljali v več projektih, od legendarne Top Liste Nadrealistov in Avdicije pa vse do z oskarjem nagrajenim filmom Nikogaršnja zemlja, dokazal, da je odličen igralec in režiser. Sodeloval je z mnogimi znanimi imeni, med drugim tudi s hollywoodskimi zvezdniki, kot so Angelina Jolie, Brad Pitt, Colin Farrell in drugi.

