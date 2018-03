Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Predstava Shaolin Kung Fu bo spet na ogled v Ljubljani. Foto: EPA Dodaj v

Nagradna igra: Z MMC-jem na predstavo Shaolin Kung Fu

Predstava bo v soboto ob 19. uri v Hali Tivoli

18. marec 2018 ob 21:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Svetovno znana predstava kitajskih menihov iz znamenitega templja Šaolin se vrača v Ljubljano. Z nekaj sreče si lahko predstavo Shaolin Kung Fu ogledate tudi vi. Vabljeni k sodelovanju v MMC-jevi nagradni igri.

Najprej morate pravilno odgovoriti na nagradno vprašanje, ki se glasi: Iz katerega templja prihajajo kitajskih menihi, ki bodo nastopili v Ljubljani? Med pravilnimi odgovori bomo izžrebali dva nagrajenca, ki bosta prejela po dve vstopnici. Odgovore sprejemamo na naslov mmc-nagrade@rtvslo.si do torka do 15. ure. Slovenskemu občinstvu se bodo predstavili v soboto, 31. marca, ob 19. uri v ljubljanski Hali Tivoli.

Dih jemajoča atrakcija z več kot pet milijoni obiskovalcev v 6.000 predstavah po vsem svetu že več kot 20 let navdušuje širše občinstvo.

Predstava je primerna za vse, tako družine z otroki kot tudi tiste, ki se navdušujejo nad borilnimi veščinami, tai chijem, či gongom, energijo, samozdravljenjem, duhovnostjo in meditacijo.

Dolgo ena najbolj varovanih in atraktivnih skrivnosti na svetu, misterioznost templja Šaolin, ki ga je National Geographic označil kot vrhunec mojstrstva obvladovanja svojega telesa, duha, energije in borilnih veščin kung fuja, boste spoznali v izvrstni, skoraj dve uri trajajoči predstavi z vmesnim odmorom, v kateri nastopajo kitajski menihi, vodi pa jih 80-letni mojster templja.

Predstavo sestavljajo dih jemajoče telesne vaje, ki se zdijo že skoraj nadnaravne, a so popolnoma resnične. Tako boste med drugim videli prizore, kot so: razbijanje kamnitih plošč in železnih palic z glavo, lebdenje telesa na ostrih sulicah in žebljih, premikanje predmetov z lastno energijo, nastavljanje ostrih sulic na vrat, met igle skozi stekleno ploščo ...

