Najlepše, najbolj čudaške olimpijske oprave - od bermudk do "naci" puloverjev

Slovenska oblačila tudi tokrat oblikoval Sandi Murovec

9. februar 2018 ob 19:07

Pjongčang - MMC RTV SLO

Kratke hlače tekmovalcev z Bermudskih otokov, klovnovske oprave norveške ekipe za kerling, "indijanske" rokavice ameriške reprezentance, problematični norveški puloverji z "neonacističnim" vzorcem, slovenska strupeno zelena oblačila ...

Odprtje olimpijskih iger v Pjongčangu je za nami in gledalci smo že lahko dobili prvi vtis o uradnih uniformah vsake reprezentance. Nekatere so bolj posrečene, druge manj, nekatere navdušujejo z eleganco in sledenjem modnim smernicam, druge s svojimi barvnimi kombinacijami ali krojem vzbujajo posmeh.

Že zdaj pa je jasno, kdo je pritegnil največ pozornosti - vroči Pita iz Tonge, ki je s svojim otoškim krilcem in golim, naoljenim torzom tako prekosil že tradicionalne kratke hlače reprezentance z Bermudskih otokov in Bolivijce, ki so se namesto v bunde oblekli v ponče.

Katere reprezentance so torej v Pjongčangu najbolje oblečene in katere najmanj? Okusi so sicer različni, so pa modni strokovnjaki vseeno dosegli neki okvirni konsenz - Američani so oblečeni za odtenek bolje kot v Sočiju, ko jim je Ralph Lauren sešil resnično neposrečene, kričeče domoljubne jopice, a tokrat bodejo v oči glomazne, rjave rokavice iz semiša z resicami, ki spominjajo na čase divjega zahoda.

Ameriška tehnološko najnaprednejša oblačila so bila sicer že pred odprtjem deležna največ pozornosti, in sicer zaradi posebnih grelcev, ki so jih tekmovalcem všili v bunde. V Južni Koreji se namreč napovedujejo pasje mrzle olimpijske igre, na odprtju pa so na stadionu namerili -3 stopinje.

Kanadski "gozdarski šik"

Potem je tu še mala podrobnost, kdo je Američanom sešil srajčico. "Prava težava ameriških olimpijskih oblek ni, da so grde, ampak to, kdo jih je izdelal," so zapisali na portalu Mic. Da pojasnimo - oblikovalec večjega dela oblek ostaja Ralph Lauren (tiste za deskarje so znamke Burton, za hitrostne drsalce pa Under Armour), na katerega so leta 2012 letele hude kritike, ko je prišlo na dan, da so bile vse njegove ameriške olimpijske oprave izdelane - na Kitajskem. Tokrat zagotavljajo, da je vsak kos do zadnjega "Made in USA".

V boju Severnoameričanov je stilsko zmago treba pripisati Kanadčanom - ti so, podobno kot Američani, s cofi, javorjevimi listi na rokavicah in prevladujočo rdečo barvo opazni in prepoznavni, a so rdeče-črne kariraste srajce, ki jih nosijo pod bundami, vseeno bolj posrečene od ameriških patriotskih puloverjev, da o rdečih volnenih rokavičkah ne govorimo. Oblačila so delo znane kanadske znamke zimskih oblačil Hudson Bay, v reviji Forbes pa so kanadski slog opisali kot "gozdarski šik".

Skandinavska brca v temo

Pozabite na skandinavski minimalizem - bitka za najbolj kičasto opravo se, presenetljivo, bije med Finsko in Norveško.

Finci skušajo Icepeakove kakofonične obleke razložiti kot nekakšen poklon severnemu siju, a modnih kritikov niso ravno prepričali. Malce bolj umirjene so Icepeakove obleke za prosti čas, kjer se je izdelovalec omejil z modro-belo barvno skalo.

Norveške obleke po drugi strani sicer same po sebi še niso obupne, če odmislimo neposrečeno rdeče-modro barvno kombinacijo, ki pa je pač zgolj podaljšek njihove zastave. Ne, tiste oprave, ki so si že vnaprej prislužile naziv "tako grdih, da so že kul", so dresi norveške ekipe za kerling. Po pričakovanjih.

Norvežani so namreč že za tretje zimske olimpijske igre zapored angažirali ameriško modno podjetje Loudmouth Golf, katerega slogan je dovolj poveden: "Največ zabave, kar je lahko imate z oblečenimi hlačami". In niso razočarali. Rdeče-modro-bele vzorčaste oprave so, milo rečeno, izstopajoče. Za nameček so šli še korak dlje od Sočija in hlačam dodali še ujemajoče suknjiče. Rezultat je dih jemajoč.

Dih jemajoč do te mere, da so oprave za kerling zasenčile še bolj sporne puloverje, ki jih je olimpijcem izdelalo norveško podjetje Dale. Na njih je namreč simbol navzgor obrnjene puščice, ki mu na Norveškem rečejo Tyr rune, imenovan po nordijskem božanstvu Tyr. Težava je, da isti simbol uporablja tudi neonacistična skupina Nordijsko uporniško gibanje, svoj čas pa so ga povezovali tudi z nekaterimi Hitlerjevimi enotami. Dale težav ne vidi, saj puloverje oglašuje kot "drznega vzorca", s "starodavnimi simboli za zmago in zaščito". Zaradi ogorčenja, ki so jih bili puloverji ob predstavitvi deležni, je podjetje vseeno za tekmovalce izdelalo še alternativno različico.

Ruska dilema

Pozabite Severne Korejce, tokrat radostno združene v olimpijskem duhu prijateljstva in enotnosti z južnimi brati pod eno zastavo (in oblačili), pravi izobčenci letošnjih iger so Rusi. Ker je MOK Rusiji zaradi "sistematičnega dopingiranja" prepovedal nastop v Pjongčangu, ruski športniki (no, tista peščica, ki ni dobila prepovedi) tokrat nastopajo pod olimpijsko zastavo.

ZASPORT, uradni opremljevalec ruskega olimpijskega komiteja, je dobil stroga navodila, da tokratne obleke ne smejo imeti nobene prepoznavne povezave z Rusijo in da morajo pri dizajnu uporabiti le eno ali dve barvi. Rezultat? Malce žalostne sive bunde s kratico OAFR (olimpijski tekmovalec iz Rusije), bel šal in - kavbojke. Bolj posrečena so oblačila za prosti čas, klasične trenirke z dvojno belo progo.

Med najboljšimi Nemci in Japonci

Kdo je torej tisti, ki mu je modna policija prižgala zeleno luč? Kritiki so si relativno enotni, da Francozom ni kaj dosti očitati. Že tretjič je francoske tekmovalce oblekel Lacoste, ki je zanje sešil skrbno krojene trenirke v beli (za podelitvene slovesnosti) ali modri barvi - z ujemajočo se bundo z znakom krokodilčka. Glede na to, da je Pariz modna prestolnica sveta, pa bi si pa vseeno želeli malce več francoske ekstravagance.

Kar nekaj poznavalcev so navdušili Švedi, ki so na odprtju takoj opozorili nase, ko se je zastavonoša Niklas Edin pojavil v črno-zlati bundi. Njegovi reprezentančni kolegi so bili medtem v bolj umirjenih oblačilih črno-modrih barv z rumenimi detajli.

Izpostaviti je treba tudi oblačila Japoncev - ti so plaščke neonsko oranžne barve združili s temnomodrimi hlačami, črtastimi šali in belimi eskimskimi škorenjci. Drzno, a posrečeno.

Všeč so nam tudi avstralske oprave z elegantnimi, lepo krojenimi bundami kovinske barve in temno zelenimi volnenimi kapami, so pa v prazno ustrelili s svojimi oblačili za prosti čas, v katerih bolj spominjajo na dijake katoliške gimnazije ali pa igralce pola kot pa na zimske športnike (glej sliko v galeriji).

Precej pohval so bile deležne tudi nemške minimalistične oprave, pod katere se je podpisal Adidas. Slog je prečiščen, barve so prijetnih zemeljskih odtenkov (bež, sivo-zelena) in kritiki so si enotni, da so Nemci presenetili z občutkom za sodobne trende.

Slovenija vztraja z zeleno

Kar nas pripelje do Slovenije, ki si česa podobnega kot Nemci, žal, ne more obetati. Za naša olimpijska oblačila je namreč zdaj že tradicionalno, iz kdo ve katerega razloga, aboniran smučarski demonstrator Sandi Murovec, ki pač ne more računati na to, da bi se s kričeče, jabolčno zelenimi opravami znašel na kakšnem izmed seznamov najbolj posrečenih olimpijskih oprav.

"Skozi te barve smo postavili slovensko identiteto in prepoznavnost," je ob predstavitvi kolekcije decembra lani pojasnil Murovec, zakaj vztraja pri zeleno-modro-beli barvni skali.

Kot je še dodal, niso želeli menjati zmagovalnega konja: "V preteklih letih smo skozi barve postavili slovensko identiteto in prepoznavnost. Težko se sprehajamo skozi linije v neko ekstravaganco, ker bi brisali pot, ki smo jo naredili v preteklosti. Naloga letos je bila pravzaprav lahka - peljati ta trend naprej. S temi barvami pa ne postavljamo le identitete športnika, ampak tudi navijača. Kamor koli v zadnjem času pridemo na kakšen športni dogodek, je od daleč videti, kje sedijo in kje navijajo Slovenci."

Za razliko od Sočija, ko je bila v slovenskih oblačilih vsaj prevladujoča bela barva, je tokrat zelene več. Precej več. S tem smo prekosili Madžare, ki imajo zelene le za vzorec, nam pa hudo konkurenco predstavljajo Bolgari (glej spodaj v galeriji). Tudi tokrat so Murovčeve oblikovalske ideje udejanjali pri kitajskem podjetju Peak.

Kaja Sajovic