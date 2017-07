"Najvznemirljivejšo Evrovizijo do zdaj" bo leta 2018 gostila Lizbona

Prestolnica premagala druga portugalska mesta

26. julij 2017 ob 11:50,

zadnji poseg: 26. julij 2017 ob 11:53

Lizbona - MMC RTV SLO/STA

Prihodnje, 63. tekmovanje za pesem Evrovizije bo leta 2018 gostila Lizbona, so sporočili organizatorji. Finale bo 12. maja.

Gostiteljska naloga je Portugalski pripadla po letošnji zmagi portugalskega pevca Salvadorja Sobrala s skladbo Amar Pelos Dois. Kot tradicionalno bo prireditev tridelna: polfinalni tekmovanji bosta 8. in 10. maja, finalni izbor pa 12. maja.

Za vlogo gostitelja so se potegovala še štiri portugalska mesta Braga, Gondomar, Guimaraes in Santa Maria da Feira, piše na uradni spletni strani tekmovanja.

Kot je dejal predstavnik Evropske radiodifuzne zveze (EBU) Jon Ola Sand, se je Lizbona izkazala kot vzoren primer, zato se že veseli sodelovanja in skupnih priprav "na najvznemirljivejše tekmovanje do zdaj", so njegove besede povzeli organizatorji.

Na finalu letošnjega, 62. tekmovanja za pesem Evrovizije, ki si ga vsako leto ogleda več kot 200 milijonov gledalcev po vsem svetu, je, kot omenjeno, slavil Sobral. Zmagovalno pesem si oglejte v priloženem videoposnetku.

Slovenski predstavnik Omar Naber je na predizboru nastopil znova po 12 letih, ko je prav tako v Kijevu zastopal Slovenijo s pesmijo Stop. Tudi drugič se mu s skladbo On My Way ni uspelo uvrstiti v finale. Na letošnjem tekmovanju v Kijevu so slavili raznolikost, skupaj pa je nastopilo 42 držav.

A. K.