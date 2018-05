Nasmeh do ušes – uradne poročne fotografije princa Harryja in Meghan

Medene tedne sta prestavila

21. maj 2018 ob 17:11

London - MMC RTV SLO

Le dva dneva po veliki kraljevi poroki sta se princ Harry in njegova žena Meghan posvetila kraljevim obveznostim, medeni tedni bodo tako morali še počakati.

Danes sta novopečena mladoporočenca javnosti pokazala uradne fotografije s poroke. Te je posnel Alexi Lubomirski. Na eni je par ujel v romantični položaju na terasi Windsorskega gradu. Oba nasmejana do ušes nista mogla skriti navdušenja, potem ko sta si obljubila večno zvestobo.

Na drugi fotografiji sta mladoporočenca obkrožena s številnimi pripadniki britanskega dvora na čelu s kraljico Elizabeto II. in princem Filipom, princem Charlesom in Camillo, ne manjkata niti princ William in Catherine, nevestino stran pa zastopa njena mama Doria Ragland. Odraslim se je na fotografiji pridružil tudi podmladek, med njimi sta princ George in princesa Charlotte, potomca vojvode in vojvodinje Cambriškega.



V torek se bo par udeležil vrtne zabave v Buckinghamski palači, le ene v nizu praznovanja 70. rojstnega dneva princa Charlesa. Ta bo jubilej dopolnil šele 4. novembra, a praznovanja bodo potekala vse do takrat.

Kot poročajo britanski mediji, naj bi sicer na medene tedne odpotovala "kmalu", in čeprav njuna destinacija še ni znana, se največkrat omenja Afrika, saj sta za svoj prvi skupni romantični oddih lani avgusta izbrala Bocvano, ki je Harryju še posebej pri srcu.

Milijoni po vsem svetu videli poroko

Poroko je prek malih zaslonov spremljalo na milijone ljudi po vsem svetu, v živo pa okoli 600 gostov. Večerne zabave v bližnji kraljevi rezidenci Frogmore House pa se bo udeležilo 200 ljudi. Vabil za poroko ni dobilo kar nekaj znanih političnih obrazov, razveselila pa so več kot 2.500 Britancev, ki so v parku gradu lahko pričakali prihod ženina in neveste v Kapelo svetega Jurija.

33-letni princ Harry in tri leta starejša Meghan Markle sta s poroko pridobila naziv vojvoda in vojvodinja Sussekška.

D. S.