Nekdanja ameriška prva hči v bran prvemu sinu: Barron si zasluži biti otrok

Richeva ostala brez službe

23. januar 2017 ob 11:55

Washington - MMC RTV SLO

"Barron Trump si zasluži enako možnost kot vsi drugi otroci - da bi bil lahko otrok," je Chelsea Clinton stopila v bran najmlajšemu potomcu materinega političnega tekmeca.

10-letni Barron, najmlajši otrok Donalda Trumpa in edini, ki ga ima s tretjo ženo Melanio, je bil zadnje mesece nemalokrat tarča posmeha Trumpovih nasprotnikov, v dneh po Trumpovi inavguraciji pa se je smešenje stopnjevalo čez mejo dobrega okusa.

Nenavaden, a ne ravno smešen zapis

Komičarka Katie Rich, ki je med drugim pisala besedila za znano ameriško komično oddajo Saturday Night Live (SNL), je namreč na svojem Twitterju objavila nenavaden zapis, s katerim je skušala osmešiti mladega Barrona, pa tudi njegovega očeta: "Barron bo prvi doma šolajoč se strelec v tej državi."

Čeprav večini njenih sledilcev ni bilo povsem jasno, kaj je želela s tem povedati, spet drugi pa so v njenem zapisu videli namigovanje na očetomor, pa se je večina strinjala, da je zapis popolnoma neokusen in niti približno smešen. Richeva je tvit sicer izbrisala že po kakšnih treh urah, pozneje pa tudi zaklenila svoj račun, a škoda je bila že narejena. Podobnega mnenja so bili očitno tudi pri NBC-ju, kjer so se z Richevo po hitrem postopku dogovorili o sporazumnem odhodu.

Clintonova sicer proti očetu, a v bran sinu

Na Barronovo stran pa je stopila tudi Chelsea Clinton, sicer hčerka Trumpove politične nasprotnice, obenem pa tudi nekdanja prva hčerka, ki je velik del otroških oz. najstniških let preživela v Beli hiši – leta 1992, ko je predsednik postal njen oče Bill, je imela 12 let. "Barron Trump si zasluži enako možnost kot vsi drugi otroci – da bi bil lahko otrok," je tako tvitnila, ob tem pa dodala še ost, naperjeno proti njegovemu očetu – in tako pokazala, da ni treba maltretirati otroka, če se ne strinjamo s stališči, ki jih zagovarjajo starši.

Barron Trump deserves the chance every child does-to be a kid. Standing up for every kid also means opposing @POTUS policies that hurt kids. — Chelsea Clinton (@ChelseaClinton) January 22, 2017

T. K. B.