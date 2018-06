Nekdanji Beatle z dvema novima singloma napovedal izid albuma

Album Egypt Station bo izšel septembra

23. junij 2018 ob 08:28

London - MMC RTV SLO, STA

Paul McCartney, ki je slavo dosegel s kultno skupino The Beatles, bo 7. septembra izdal nov album, ki ga je naslovil Egypt Station.

76-letni Britanec je svoj zadnji studijski album izdal leta 2013, pred dnevi pa je z dvema novima singloma I Do Not Know in Come On To Me napovedal izid novega albuma.

Album, ki bo naslovljen Egypt Station, je ime dobil po eni od McCartneyjevih slik, ki bo tudi krasila naslovnico. Po pevčevih besedah je tak naslov albuma primeren tudi zaradi tega, ker nas vsaka pesem popelje na novo, drugačno postajo, vseh 14 pesmi pa je povezanih v edinstveno popotovanje. "Vsako postajo razumem kot sanjski kraj, s katerega se širi glasba," je pojasnil McCartney.

Album, ki bo izšel pri založbi Capitol Records, je nekdanji beatle snemal v studiih v Los Angelesu, Londonu in Sussexu, produciral pa ga je Greg Kurstin.

Uspešna samostojna kariera

Po razpadu skupine The Beatles se je McCartney, znan tudi kot Macca, podal na samostojno pot. Samostojni prvenec, imenovan Paul McCartney, je izdal že leta 1970. Na albumu je vse inštrumente odigral sam, pri nastanku mu je pomagala njegova zdaj že pokojna žena Linda. Z njo sta ustanovila tudi skupino The Wings, McCartney pa je samostojno ali z omenjeno skupino po razpadu Beatlov izdal več kot dva ducata plošč.

Čeprav se Macca lahko pohvali z uspešno kariero, izjemne popularnosti iz časa Beatlov seveda ne more ponoviti.

Sa. J.