Nemški voditelj splezal na trboveljski dimnik in zlikal srajco

Izziv v sklopu priljubljene nemške oddaje

15. december 2018 ob 14:07

Trbovlje - MMC RTV SLO

Trboveljski dimnik zaradi svoje višine pogosto vzbuja pozornost in razvnema domišljijo adrenalinskih navdušencev. Nedavno se je nanj povzpel znani nemški televizijski voditelj, ki je na vrhu zlikal srajco.

Johannes B. Kerner, priljubljeni televizijski voditelj, ki se najpogosteje pojavlja v nemških športnih oddajah, se je na trboveljski dimnik povzpel v sklopu oddaje Joko gegen Klaas – Das Duell um die Welt (Joko proti Klaasu – Dvoboj po svetu) na televiziji Pro7. Oddajo vodita Joachim ‘Joko’ Winterscheidt in Klaas Heufer-Umlauf, ki vsako epizodo drug drugemu postavljata različne izzive, ki potekajo na različnih koncih sveta. V letošnji, šesti sezoni, sta voditelja oddajo okrepila z gosti – Joko in Klaas vsako epizodo sestavita svojo ekipo iz znanih Nemcev, in jih nato pošljeta opravljati izzive.

Kerner je v Slovenijo odpotoval v sklopu Klaasove ekipe. Vedel je le, kam potuje, ne pa tudi, kaj ga čaka na cilju. "Obseden sem z varnostjo," je povedal Kerner in dodal, da mora navadno vse podrobno načrtovati. Za 54-letnika je bilo najbolj strašljivo ravno to, da se je podajal v neznano. A olajšanja ni doživel niti, ko je končno izvedel, kakšen izziv je pred njim. Ob novici, da se mora povzpeti na trboveljski dimnik, ki je s 360 metri najvišji dimnik v Evropi, so se mu zašibila kolena. A to je bil le del naloge – na vrhu je moral zlikati srajco.

"Mislil sem si – zmorem! Razmišljal sem o višini. 360 metrov je približno toliko, kolikor v višino meri Eifflov stolp. Predstavljal sem si, kako bi bilo plezati nanj po zunanji strani," je o tem, kaj mu je pred vzponom rojilo po glavi, povedal Kerner. Na koncu je zbral pogum, se povzpel na trboveljski dimnik in 360 metrov nad tlemi zlikal srajco. "Vesel sem, da je izziv mimo," je vidno olajšan ponosno izjavil po vrnitvi na tla.

Izzivi v oddaji, ki je bila predvajana 1. decembra, so potekali še v Angliji, Švici in na Jamajki, ob Kernu pa so se z njimi spopadli še raper Sido, nekdanji nogometaš Thorsten Legat in radijska ter televizijska voditeljica Jeannine Michaelsen.

Kratek odlomek iz oddaje si lahko ogledate v priloženem videoposnetku (posnetek je v nemščini).

View this post on Instagram A post shared by Joko und Klaas (@jokoundklaas) on Nov 29, 2018 at 1:40am PST

M. Z.