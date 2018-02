Neznanski vpliv zvezdnikov ali kako je Kylie z enim tvitom Snapchatu prinesla milijardno izgubo

Spletni mnenjski voditelji so uradno postali pomembnejši od klasičnih

24. februar 2018 ob 09:51

New York - MMC RTV SLO

Kako velik vpliv imajo (lahko) zvezdniki na tržno vrednost družbenih omrežij? Precejšen, ugotavlja Bloomberg, ki za nedavni borzni polom Snapa, matične družbe Snapchata, krivi Kylie Jenner in njen tvit, v katerem se ta sprašuje, ali sploh še kdo uporablja omenjeno platformo.

"Torej, je še kdo tak, ki ne uporablja več Snapchata? Ali samo jaz? To je tako žalostno," je zapisala 20-letna članica klana Kardashian, sicer znanega prav po (samo)promociji na družbenih omrežjih in v televizijski oddaji, in se tako obregnila ob spremembe, ki jih je družbeno omrežje nedavno uvedlo. Pozneje je skušala položaj malo omiliti s sporočilom, da je Snapchat še vedno njena prva ljubezen.

Tržna vrednost padla za 1,3 milijarde dolarjev

Najmlajša izmed sester Kardashian-Jenner ima na Twitterju, kjer je omenjen zapis objavila, več kot 24 milijonov sledilcev, zato ni nič nenavadnega, da je dan pozneje borzna vrednost družbe Snap, matične družbe Snapchata, krepko padla, za osem odstotkov, kar nanese okoli 1,7 milijarde ameriških dolarjev, do konca dne pa se za odtenek dvignila, a trgovalni dan kljub vsemu končala šest odstotkov nižje kot dan prej (oz. pri 1,3 milijarde dolarjev izgube), piše Bloomberg. Nekateri drugi borzni svetovalci sicer opozarjajo, da borzni padec Snapa ni nujno neposredno povezan z omenjenim tvitom Jennerjeve, priznavajo pa, da je vpliv t. i. spletnih zvezdnikov velik.

Spiegel: Zvezdniki niso vaši prijatelji

Ustanovitelj in direktor Snapchata Evan Spiegel na to odgovarja, da so se za spremembe družbenega omrežja odločili ravno zato, da bi uporabnikom znova približali komuniciranje z ljudmi, ki jih dejansko poznajo, ki so njihovi prijatelji tudi v resničnem svetu. "Dobili smo pritožbe uporabnikov v slogu: 'Včasih sem imel občutek, da so zvezdniki moji prijatelji, zdaj pa ni več tako.' Seveda, to je ravno bistvo, torej, da zvezdniki niso vaši prijatelji," je minuli teden brez dlake na jeziku dejal (še vedno bajno bogati) Spiegel.

Mladi bolj zaupajo ljudem, ki jih poznajo s spleta

CNN ob tem ugotavlja, da vpliv, ki ga imajo zvezdniki na družbenih omrežjih, ni nič novega ali presenetljivega, saj je že raziskava iz leta 2014, ki jo je opravila digitalna medijska družba Defy Media, pokazala, da mladi bolj zaupajo zvezdnikom YouTuba kot pa komur koli, ki ga vidijo na televiziji ali v drugih medijih, poleg tega pa se, ko gre za nakupovalne navade, v več kot 60 odstotkih zanašajo na spletne mnenjske voditelje.

Ravno to so številne korporacije do zdaj spretno izkoriščale tako, da so znanim mastno plačevale za promocijo izdelkov - konec koncev je ravno Jennerjeva na ta način uspela s svojo kozmetično linijo. V zameno pa t. i. spletni zvezdniki dobijo širšo prepoznavnost in se tako lahko tržijo tudi drugače, še piše CNN in navaja, da so zneski tudi za t. i. spletno B-listo lahko precejšnji. Glasbenik Nick Cannon, ki je še najbolj znan kot nekdanji mož pevke Mariah Carey, naj bi tako za vsako objavo na Instagramu, ki promovira kakšen izdelek, dobil 350.000 ameriških dolarjev.

Spletni vplivneži: glasbeniki, igralci, zvezdniki resničnostnih oddaj

Da je vpliv t. i. spletnih mnenjskih voditeljev izjemen, sicer kažejo tudi številke: na vrhu lestvice najbolj sledenih ljudi na družbenem omrežju Twitter sta Katy Perry s 109 in Justin Bieber s 105 milijoni sledilcev (sledi nekdanji ameriški predsednik Barack Obama s 100 milijoni). Na seznamu 15 najpriljubljenejših računov na Instagramu pa je poleg samega Instagrama (ki je na vrhu) le eden, ki ne pripada kakšnemu zvezdniku, in sicer National Geographic.

Mimogrede, na lestvici je vseh pet sester Kardashian-Jenner, še dodatno pa njihov vpliv ponazori še ena statistika: ko je najmlajša Jennerjeva nedavno na Instagramu objavila fotografijo svoje novorojenke Stormi, je to postala najbolj všečkana fotografija vseh časov. Zato ni nič nenavadnega, da so se že pojavili pozivi spletnim zvezdnikom, naj svoj velik družbeni vpliv izkoristijo tudi za dobro človeštva in ne zgolj za samopromocijo oz. prodajo.

sooo does anyone else not open Snapchat anymore? Or is it just me... ugh this is so sad. — Kylie Jenner (@KylieJenner) February 21, 2018

T. K. B.