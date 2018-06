Nicki Minaj: Zaradi samskosti sem postala močnejša

Samska prvič po 20 letih

13. junij 2018 ob 21:12

Los Angeles - MMC RTV SLO

Nicki Minaj pravi, da je prvič po 20 letih samska in se zaradi tega počuti močno in vplivno, poleg tega pa ji je samski stan močno pomagal tudi pri ustvarjalnosti.

35-letna glasbenica je o samskem življenju spregovorila za najnovejšo številko ameriške izdaje Elle. Za revijo je pojasnila, da ni bila samska od petnajstega leta starosti do lanske jeseni, saj je imela ves čas resne partnerje, in sicer je bilo trajanje razmerij v razponu od treh do dvanajstih let.

Lani se je razšla z raperjem Meekom Millom in glede tega je dejala, da je v zadnjih šestih mesecih osebnostno in karierno bolj zrasla, kot je v zadnjih osmih letih.

Priznala je, da je na neki točki v življenju začela dvomiti o sebi. To je nehala početi šele takrat, ko se je morala znova navaditi, kako noči v postelji preživljati sama.

"Ko sem ugotovila, da lahko dejansko živim, diham, jem, spim, hodim in govorim tudi brez partnerja, se je v meni nekaj spremenilo," je dejala zvezdnica. "Zaradi samskosti sem postala močnejša oseba. Sem ženska, ki za denar in službo ne potrebuje moškega. Nikoli se mi ni bilo treba prodajati za glasbeno pogodbo z založbo, nikoli se nisem spoprijemala s takšnimi neprijetnostmi. Vstanem, kadar hočem, nakupujem, kadar hočem."

Dodala je, da bomo vse te besede lahko slišali tudi na njenem najnovejšem albumu, na katerem med drugim rapa tudi o "abstinenci od seksa za zen telesa". Studijski album je poimenovala Queen, oboževalci pa že nestrpno pričakujejo avgust, saj bo to njena prva studijska plošča po treh letih in pol.

Za Elle je spregovorila tudi o nekdanjem partnerju, ki je bil aprila izpuščen iz zapora, kjer je zaradi kršenja pogojne kazni prestal petmesečno kazen. "Tega ne bi želela nikomur," je dejala. "A vseeno ne bom povedala vsega, kar si mislim, ker kar koli rečem, ostane na posnetku."

P. B.