Nobelovka Malala dosanjala svoje sanje - sprejeta je na Oxford

17. avgust 2017 ob 20:34

London - MMC RTV SLO, STA

Nobelova nagrajenka za mir, pakistanska aktivistka Malala Jusafzaj, je na Twitterju z navdušenjem sporočila, da je bila sprejeta na elitno britansko univerzo v Oxfordu. Tam bo študirala filozofijo, politologijo in ekonomijo - iste predmete kot ubita pakistanska premierka Benazir Buto.

"Zelo sem navdušena, da grem na Oxford," je na svojem profilu zapisala 20-letna Jusafzajeva in priložila fotografijo uradnega potrdila, da je sprejeta na to slovito univerzo.

V sporočilu je tudi čestitala vsem odličnjakom. Danes so namreč učenci po Veliki Britaniji prejeli rezultate izpitov ob koncu srednješolskega izobraževanja. Nobelova nagrajenka svojih rezultatov ni razkrila, je pa zapisala, da je bilo to leto "najtežje", in vsem zaželela najboljše v prihodnosti.

Je pa marca sporočila, da je prejela ponudbo z univerze, a le, če izpite opravi z odliko.

Najmlajša nobelovka

Malala je zaradi svojega aktivizma in podpore izobraževanju žensk leta 2012 v Pakistanu komaj preživela napad talibanov, ki so jo ustrelili v glavo, a je okrevala v bolnišnici v Birminghamu, kamor se je nato tudi preselila.

Leta 2013 je ustanovila fundacijo, namenjeno podpori izobraževalnih projektov za dekleta v državah v razvoju, ki ga je med drugim podprla tudi Angelina Jolie.

Malala je najmlajša prejemnica Nobelove nagrade za mir, ki jo je prejela leta 2014.

So excited to go to Oxford!! Well done to all A-level students - the hardest year. Best wishes for life ahead! pic.twitter.com/miIwK6fNSf