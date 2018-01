Nova dubajska znamenitost "ukradena" mehiškemu arhitektu?

#Repost with @Repostlyapp New major attraction is opening soon..#DubaiFrame to dominate the skyline from January. ‏مشروع ⁧‫#برواز_دبي‬⁩ .. ايقونة معمارية جديدة تحكي قصة التطور بين دبي الامس واليوم وآفاق المستقبل الواعد. @dubaiframeofficial Video by: @basso2012

A post shared by Dubai Frame (@dubaiframe) on Dec 22, 2017 at 7:23am PST