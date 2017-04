"Obubužani" Depp: Krivi so menedžerji, ne moje zapravljanje

Igralec v novem sodnem sporu

26. april 2017 ob 17:52

Los Angeles - MMC RTV SLO

Johnny Depp vztraja, da za njegove nedavne finančne težave ni kriv njegov razsipni življenjski slog, ampak njegova zdaj že nekdanja poslovna menedžerja.

"Vrsto let sem zelo zelo trdo delal in zaupal veliko ljudem, od katerih so me nekateri, očitno, pustili na cedilu," je za časnik Wall Street Journal povedal igralec.

53-letni zvezdnik franšize Pirati s Karibov je januarja vložil tožbo proti družbi The Management Group, v kateri zahteva 25 milijonov dolarjev, družbi pa očita prevaro in poklicno malomarnost.

The Management Group (MG), ki jo vodita brata Joel in Rob Mandel, se je na tožbo odzvala s protitožbo, v kateri Deppove finančne težave pripisuje razsipnemu in "ekstravagantnemu" življenjskemu slogu ekscentričnega igralca. Mandela trdita, da je Johnny vsak mesec zapravil po dva milijona dolarjev, od njega pa zdaj terjata 560.000 dolarjev neizplačanih provizij.

"Če hočem kupiti 15.000 vatk na dan, je to moja stvar"

V svojem prvem javnem odzivu na to temo je Depp zanikal, da si je dolgove nabral s potratnim trošenjem denarja. "Zakaj me kot njune stranke nista ustavila, če sem bil tako izpod nadzora?" se sprašuje eden najbolje plačanih igralcev, ki je v 30-letni karieri zaslužil več kot 650 milijonov dolarjev.

Brata Mandel trdita, da je Depp več kot 75 milijonov dolarjev zapravil za vzdrževanje svojih 14 rezidenc, 18 milijonov za nakup in prenovo luksuzne jahte, več milijonov za avtomobile, nakit, umetniška dela, več kot 70 zbirateljskih kitar in drugih zbirateljskih predmetov, ki jih je bojda toliko, da jih hrani v 12 skladiščih, ki Deppa stanejo milijon dolarjev na leto.

Poleg tega je z desetimi milijoni v zadnjih letih pomagal tudi prijateljem in sorodnikom, od tri do pet milijonov pa je zapravil za gradnjo posebnega topa, iz katerega so izstrelili pepel pokojnega pisatelja Hunterja S. Thompsona.

Depp poleg tega mesečno odšteje po 300.000 dolarjev za vina, 200.000 porabi za najem zasebnih letal, 300.000 za plače svojih 40 zaposlenih, 150.000 pa za varovanje. A Depp svojih nakupovalnih navad ne opravičuje: "Moj denar je. Če hočem kupiti 15.000 vatk na dan, je to moja stvar."

Še petič v vlogi pirata

Trikratni oskarjevski nominiranec trdi, da ga je MG-jevo nepremišljeno upravljanje denarja zadolžilo za več kot 40 milijonov dolarjev, družbo pa obtožuje tudi, da ni pravočasno oddala njegove davčne napovedi in da je v njegovem imenu jemala posojila z visokimi obrestmi.

MG v protitožbi odgovarja, da Depp "ni in ni hotel živeti v okviru svojih finančnih zmožnosti, kljub vztrajnim opozorilom o njegovem finančnem stanju".

Kakorkoli že, Depp, ki si še vedo liže rane po turbulentni ločitvi od Amber Heard, je bil zaradi v zrak izpuhtelih milijonov zdaj prisiljen v razprodajo svojih luksuznih stanovanj v Los Angelesu in podeželske rezidence v Franciji. Morda pa mu pomaga finančna injekcija petega dela Piratov s Karibov - ta prihaja v kinematografe že prihodnji mesec.

K. S.