Od Madonne do Janelle Monáe: kako se je razvijala ženska seksualnost v popu

Kako je Janelle Monáe dvignila lestvico

23. april 2018 ob 13:54

Los Angeles - MMC RTV SLO

Janelle Monáe je v svoji novi skladbi Pynk po letih izražanja seksualnosti, ki so jo v glasbeni industriji diktirali moški, postavila nov mejnik, kako se v glasbi omenja oziroma obravnava žensko telo.

Leta 1997 je skupina Aerosmith izdala odo ženski anatomiji in skladbo preprosto naslovila Pink. V njej je 'frontman' Steven Tyler prepeval o svoji velikanski ljubezni do nožnice, kjer je v vsako kitico vstavil besedo: "Pink." (oziroma rožnato). Temu pa je sledila serija pocukranih rim, ki so namigovale na spolnost. Vse prej kot subtilno.

Dve desetletji za tem je Monáejeva po besedah kritikov odpravila negativne besedne asociacije, ki jih je povzročila skupina Aerosmith, tako da je vzela naslov in ga spremenila v Pynk. Gre za veselo, s fankom navdihnjeno skladbo, ki prav tako govori o nožnici in prav tako se vsaka kitica začne z besedo "pink". Toda na bolj prefinjen način.

Monáejeva je našla način, kako raziskuje svet, ki je osvobojen moških vplivov. Svojo skladbo je podkrepila z dinamičnim videospotom, kjer pevka, ki je sebe oklicala za "spolno osvobojeno", pleše v hlačah, ki spominjajo na nožnico. V skladbi slavi ženstvenost in sploh ne pusti, da v njeno "enačbo" pride moški. Kritiki so skladbo oklicali za himno ženske moči. Lezbična skupnost je pohvalila videospot in ga označila za zelo erotičnega in markantnega.

Ko je Madonna ...

Toda slavljenje ženske seksualnosti ni nič novega v svetu popglasbe. Madonna je leta 1986 dvignila lestvico v izražanju erotike v 'mainstreamu', ko je skočila na oder podelitve videonagrad televizijskega kanala MTV VMA v čipkasti obleki in pela Like a Virgin. Po izdaji petega studijskega albuma Erotica so sledila leta njenega javnega eksperimentiranja s temami, kot so sadomazohizem in celo vrsto fetišev, ki se skrivajo za kratico BDMS (v angleščini gre za krajšavo besed bondage, domination, sadism, masochism oziroma vezanje, dominacija, sadizem in mazohizem).

V poznih 90. letih prejšnjega stoletja in na prelomu novega tisočletja, v času eksplozije popglasbe, so ji sledile številne pevke. Britney Spears je leta 1999 popularizirala kratka krila šolark v svojem prvem videospotu ... Baby One More Time. Nato je za naslovnico revije Rolling Stone pozirala v premajhni pižami. A šele na tretjem albumu je pokazala svojo - vedno močnejšo - izzivalno stran. Le kdo se ne spomni njene interpretacije skladbe I'm A Slave 4 U in poljuba z Madonno na podelitvi videonagrad televizijskega kanala MTV VMA leta 2003 ob boku Christine Aguilere (Spearsine sopotnice iz oddaje Mickey Mouse Club).

Po Madonni cela vrsta posnemovalk

Po elementu izražanja svoje seksualnosti sta posegli še dve nekdanji Disneyjevi zvezdnici Miley Cyrus (spomnimo na njen zloglasni nastop z Robinom Thickom leta 2013 na podelitvi videonagrad VMA) in Selena Gomez, ki se je po letih skrivanja za podobo "pridnega dekleta" leta 2013 svetu predstavila kot tisto dekle, ki je v črni čipki pela: "Ko boš pripravljen, pridi in vzemi." Oziroma: "When you’re ready, come and get it (na, na, na, na)"

Izražanje seksualnosti je skozi leta v popglasbi postalo zagotovilo za denar. Če že želijo oboževalci čestitati izvajalkam, ker so prevzele nadzor nad svojo seksualnostjo, je težko pozabiti, da je bila ta ustvarjena za užitke moških. Spet v drugih primerih so se izvajalke v celoti izognile stereotipom, ki so se zakoreninili v 'mainstream' popu pri raziskovanju seksualnosti. Katy Perry je tako s skladbo I Kissed A Girl, s katero je prodrla na svetovno glasbeno sceno, ustvarila himno za biseksualnost, medtem ko je ruski duo t.A.T.u. s svojo največjo (in edino) uspešnico All The Things She Said ustvaril himno za lezbijke.

V ospredju še vedno denar

Čeprav se zdijo njihove poteze napredne v svetu 'mainstream' popa, gre po pisanju britanskega Guardiana za plehke poskuse v primerjavi z zadnjimi skladbami Monáejeve. Sem uvrščamo tudi skladbo Make Me Feel, v kateri pevka opisuje, kako jo privlačijo ljudje in jih ne opredeljuje po spolu. In tako je Monáejeva podobno kot Madonna dvignila lestvico v izražanju ženske seksualnosti. Le da tokrat ni glavni namen, da s tem šokira in posredno zasluži.

