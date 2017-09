Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! David je med drugim postal znan tudi na račun uspešnice I'm Walking Away, ki jo je izdal leta 2000. Foto: EPA Lani je na vrhu lestvice pristala Jessie J. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Od vseh iskanj na spletu je "najnevarnejši" Craig David

Presenetljivo ime na vrhu lestvice

19. september 2017 ob 14:27

London - MMC RTV SLO

Ime zvezdnika r'n'b-ja Craiga Davida na Otoku privabi največ virusov in druge škodoželjne programske opreme izmed vseh iskanj znanih oseb na spletu, so sporočili iz podjetja, ki izdeluje protivirusni program McAfee.

Pri podjetju so znova objavili seznam zvezdniških imen, ki jih najbolj pogosto uporabljajo kiberkriminalci, da poskušajo izvabiti spletne uporabnike na zlonamerne spletne strani ali da kliknejo na povezave, ki lahko škodijo njihovim napravam. V ospredju je pevec, ki je kraljeval lestvicam v prejšnjem desetletju.

S svojo prvo skladbo Fill Me In je leta 2001, takrat je bil star 19 let, postal najmlajši izvajalec, ki se je zavihtel na prvo mesto britanske lestvice. Temu singlu so med prvih deset na lestvici sledili še trije z njegovega prvenca Born To Do It (album so prodali v 1,8 milijona izvodih). Album je prišel tudi na prvo mesto Billboardove lestvice 200 najbolje prodajanih albumov v ZDA, kar je za britanskega izvajalca zavidljiv uspeh. Drugi Davidov album Slicker Than Your Average je izšel leta 2002, a se je odrezal precej slabše od prvenca. Tako se je godilo tudi tretjemu albumu The Story Goes ... Svoj zadnji album Following My Intuition je izdal lani in med drugim nastopil na letošnjem festivalu Glastonbury.

Poleg Davida prvo peterico zaokrožujejo Emeli Sandé, Liam Payne, Adele in Ed Sheeran. Lani so na seznamu kraljevali Jessie J, Rita Ora, Charli XCX, Lily Allen in Zayn Malik. "Če je zadnji album film ali videospot uspešnica, je ime glasbenika bolj izpostavljeno, da postane vaba za spletne uporabnike," je dejal predstavnik podjetja Nick Viney. Ob tem pa je še opozoril, da naj spletni uporabniki razmislijo, ko iščejo priljubljeno vsebino na spletu, saj se pojavi cela vrsta povezav in virov: "Pozivamo ljudi, da se zavarujejo pred grožnjami, preden kliknejo na povezavo."

