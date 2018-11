Paris Hilton preklicala zaroko s Chrisom Zylko

Zaročila sta se januarja letos

20. november 2018 ob 18:17

Miami - MMC RTV SLO

Kaže, da hotelska dedinja in nekdanja resničnostna zvezdnica Paris Hilton navsezadnje le ne bo stopila v zakonski jarem. Potem ko je na družbenih omrežjih razglašala svojo brezmejno ljubezen do Chrisa Zylke, sta se zaljubljenca domnevno razšla.

Vir blizu para je za portal ET povedal, da sta Paris in Chris zaroko preklicala že pred nekaj tedni. Zveza se je po besedah vira razvijala prehitro, dedinja pa naj bi v njunem skupnem času spoznala, da Zylka "zanjo ni pravi in da jima poroka ni usojena".

Na razhod namiguje tudi Parisina objava na družbenem omrežju Instagram, pod katero je zapisala, da je "neodvisna gospodična", z družbenih omrežij pa je umaknila tudi vse njune skupne fotografije.

Po pravljični zaroki konec romance

Hotelska dedinja se je pred kamero in fotoaparati na smučišču v Aspnu z igralcem Chrisom Zylko zaročila januarja, ko ji je na prstanec nataknil dva milijona dolarjev vreden prstan.

36-letna plavolaska, ki je že vrsto let del ameriške družabne elite, je novico, da je zaročena, takrat seveda nemudoma objavila na Instagramu. Zapisala je: "Rekla sem da! Zelo sem srečna in navdušena, ker sem zaročena z ljubeznijo svojega življenja. On je moj najboljši prijatelj in sorodna duša. Popoln zame na vseh področjih. Tako predan, zvest in prijazen. Sem najsrečnejše dekle na svetu! S teboj so se mi uresničile sanje. Hvala, ker si mi pokazal, da pravljice tudi v resnici obstajajo."

Pred Chrisom je bila že dvakrat zaročena – s Parisom Latsisom leta 2005 in z Jasonom Shawom leta 2002, med njene nekdanje partnerje pa sodijo Benji Madden, Nick Carter, Leonardo DiCaprio in Oscar De la Hoya.

K. Ši.