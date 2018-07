Po 118 letih se pariški metro poslavlja od tradicionalnih vozovnic

Letno jih prodajo več kot pol milijona

12. julij 2018 ob 15:25

Pariz - MMC RTV SLO, Reuters

V takšnem formatu so v uporabi vse od leta 1900, ko je bil odprt pariški metro, toda znane vozovnice za pariško podzemno železnico bodo kmalu stvar preteklosti. Nadomestil jih bo popolnoma avtomatiziran sistem.

Za milijone turistov bele pravokotne vozovnice – pogosto kupljene v paketu po deset – ob obisku francoske prestolnice predstavljajo neizogiben nakup. Uporabniki pariške podzemne železnice se že kar nekaj časa pritožujejo, da se vozovnice zaradi majhnega formata hitro izgubijo, poleg tega onesnažujejo mesto, njihov magnetni trak pa naj velikokrat ne bi deloval. Na leto je v Parizu sicer prodanih 550 milijonov takšnih vozovnic.

Pri organizaciji IDFM, ki upravlja prometne povezave v Parizu in njegovi okolici, so se zato odločili, da bodo začeli proces prehoda na avtomatiziran sistem, ki naj bi bil v celoti izpeljan do leta 2021.

"Vozovnice bomo iz obtoka umikali postopno," je dejala Valerie Pecresse, predsednica organizacije IDFM. Veliko uporabnikov podzemne železnice sicer že zdaj uporablja tedenske, mesečne ali letne elektronske kartice, aprila prihodnje leto pa bodo po novem na voljo tudi elektronske vozovnice, ki bodo ustrezale turistom in občasnim vozačem.

"Pet odstotkov vozovnic za metro se razmagneti in preneha delovati, kar ljudi spravlja v slabo voljo in neprijeten položaj," je povedal predstavnik IDFM-ja Sebastien Mabille. "Nove vozovnice bodo učinkovito rešile ta problem," je dodal.

Pariški metro je deseta podzemna železnica na svetu po številu prepeljanih potnikov – na leto se z njo zapelje okoli milijarda in pol ljudi. Kljub temu metro tehnološko zaostaja za drugimi velikimi podzemnimi sistemi, kot sta na primer londonska ali tokijska podzemna železnica. Posodobitev pariške podzemne železnice so Francozi začeli tudi z mislijo na leto 2024, ko bo Pariz gostil olimpijske igre.

M. Z.