Po lento in prihodnost - venezuelske lepotice bežijo v tujino

Venezuelke predstavljajo vse več držav

15. november 2018 ob 12:41

Caracas - MMC RTV SLO

Zaradi pomanjkanja osnovnih potrebščin in brezupne prihodnosti iz Venezuele ne bežijo le družine in običajni ljudje, pač pa tudi manekenke in lepotne kraljice, ki so nekoč slavo Venezuele ponesle v svet.

Biti mis je v Venezueli v 90. letih predstavljalo prestiž. Država je v lepotne izbore vlagala velika sredstva, dekleta, ki so se uvrstila v finalni izbor za najlepšo v državi, so morala pred tekmovanjem opraviti zahtevno šestmesečno šolanje, med katerim so pod budnim očesom strokovnjakov telovadila, vadila poziranje pred kamero in komuniciranje z žirijo. Nemalo izmed njih se jih je v neskončni želji po kroni in lenti predalo tudi rokam lepotnih kirurgov.

A takšen trud je bil vreden, saj so si praktično vse finalistke izbora za mis Venezuele že z udeležbo na izboru zagotovile svetlo prihodnost in delo v medijih kot voditeljice, novinarke ali manekenke. Danes, ko je država padla v hudo gospodarsko in socialno krizo, so se poslabšali tudi obeti zanje. Vse več Venezuelk tako prihodnost išče v drugih državah. Tako bo na prihajajočem svetovnem izboru za mis Universe barve Čila zastopala Venezuelka, Portugalska na izbor za mis sveta prav tako pošilja Venezuelko, na pred kratkim končanem izboru za mis Zemlje pa sta Venezuelki predstavljali tudi Peru in Španijo, piše AP.

Andrea Diaz, ki bo na izboru za mis Universe branila barve Čila, je dejala: "V Čilu so me sprejeli takšno, kot sem, in mi pomagali znova dvigniti samozavest. Čile je odprta država, v kateri priseljenci lahko poiščejo nove priložnosti." Diazova se je v Venezueli že od 12. leta udeleževala tečajev pravilne hoje in se preizkušala kot manekenka, pri 19. letih pa postala obraz domačega bejzbolskega moštva. Nato so se življenjske razmere znova poslabšale, zato je modno delo morala poiskati v Panami in Mehiki, nato pa je njena nova domovina postal Čile. Njen cilj ostaja isti kot vrsto let - postati lepotna kraljica. "Privlačna ženska ni le ženska s popolno kožo, ampak je to nekdo z dobrim srcem, idejami in občutkom za dober namen," je dodala. V prihodnosti želi postati motivacijska govorka.

Izbor za mis najbolj gledana TV-oddaja

V Venezueli so bila lepotna tekmovanja vedno eden najbolj gledanih televizijskih dogodkov, saj je država obsedena z videzom in glamurjem. Nič čudnega, da je ta južnoameriška država rekorderka po svetovnih lepotnih naslovih - na izboru za mis Universe je zmagala sedemkrat, na izboru za mis sveta pa šestkrat. Čeprav nekateri tovrstna tekmovanja kritizirajo kot zastarela in žaljiva, so za mnoga dekleta iz Venezuele še vedno ena redkih priložnosti za upanje v boljšo prihodnost. Na stotine deklet se je namreč prav po zaslugi svojega videza izkopalo iz socialnega dna in našlo delo kot voditeljice, manekenke, novinarke. Neka nekdanja mis Venezuele je postala celo županja enega izmed okrožij v prestolnici Caracas in se, sicer neuspešno, potegovala tudi za mesto predsednika države.

Razmere za ta dekleta so zdaj mnogo slabše, saj udeležba na lepotnih izborih ne pomeni več samodejno tudi dobrih obetov. Modne revije in modni izbori na državni televiziji praktično ne obstajajo več, modna podjetja pa zaradi hude krize ne zapravljajo več za oglaševanje. Giselle Reyes, ki v Caracasu vodi modno šolo, je dejala, da je 70 odstotkov njenih diplomantk v zadnjem desetletju moralo zapustiti državo in poiskati službo v Mehiki, Kolumbiji, ZDA ali drugih državah.

