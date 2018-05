Pokojni kralj popa dobil tudi svojo ulico

Michaela Jacksona ljudje še niso pozabili

20. maj 2018 ob 18:37

Detroit - MMC RTV SLO

Čeprav je od njegove smrti minilo že skoraj devet let, nekdanji kralj popa Michael Jackson še vedno ni pozabljen – predstavniki tamkajšnjih oblasti so naznanili, da bodo ulico v mestu Detroit poimenovali kar po njem.

Do takšne odločitve je privedlo tudi dejstvo, da je družinska skupina Jackson 5, katere del je bil tudi Michael, pred približno 50 leti podpisala pogodbo za izid plošče z lokalno založbo Motown.

Stephen Grady je javnost ob najavi preimenovanja ulice spomnil, da so bili Jackson 5 med prvimi temnopoltimi Američani, ki so se uveljavili z mešanjem glasbenih žanrov in nizali uspešnice.

Ulico Randolph bodo v ulico Michaela Jacksona preimenovali 15. junija, ko v Detroitu poteka glasbeni festival na prostem Detroit Music Weekend, na katerem bodo kot glavni gostje nastopili člani slovite peterice Tito, Marlon, Jackie in Jermaine Jackson.

"Iz tega mesta izhaja glasba. Tukaj je nastal zvok motown, ki so mu vsi sledili," je na nedavni novinarski konferenci poudarila Jackie Jackson.

V Detroitu so v sklopu lanskega festivala eno izmed mestnih ulic že poimenovali po kraljici soula Arethi Franklin, 72-letni ameriški pevki, ki slovi po uspešnicah Respect, Dr. Feelgood in I Say A Little Prayer.

K. Ši.