"Politiki državljanom uspešno gabijo politično udejstvovanje"

Kampanja Manj poziraj, več participiraj

25. maj 2018 ob 15:46

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Če je politik slab, mu noben filter ne pomaga. Veš, kaj pa pomaga? Če greš na volišče in ne glasuješ zanj. Tako da pojdi volit!" Tako vlogerka Lepa afna oziroma Lea Filipovič vabi mlade k udeležbi na bližajočih se parlamentarnih volitvah.

Lepa afna je le ena izmed mladih slovenskih vplivnic, ki so jih pri Mladinskem svetu Slovenije (MSS) povabili k sodelovanju. V videoposnetku sodelujejo tudi člani akrobatske skupine Dunking Devils, komik Boštjan Gorenc – Pižama, vloger Ciril Komotar, stand up komik in improvizator Rok Bohinc, plesalci Artifex, Flipping Art in F&B Acrobatics, manekenka Laura Škvorc ter zasedba LED Motion.

Kot so sporočili iz MSS-ja, ki velja za krovno združenje mladinskih organizacij, je namreč volilna udeležba mladih v Sloveniji izjemno nizka. To se po njihovem mnenju odraža v vključevanju mladih k oblikovanju politik. Po besedah predsednika MSS-ja Tina Kampla želijo z videom mlade nagovoriti prek kanalov, ki so jim blizu in jih redno uporabljajo.

"Več ko nas bo šlo na volitve, bolj bo glas mladih slišan in posledično tudi upoštevan. Vzemimo prihodnost v svoje roke," je poudaril Kampl. Ob tem je izrazil zadovoljstvo nad podporo vseh tistih, ki jih mladi prepoznavajo kot vzornike. MSS sicer mlade poziva k aktivnemu državljanstvu v okviru kampanje Partycipiraj s sloganom "Manj poziraj, več participiraj".

Akrobat skupine Dunking Devils Maks Veselko meni, da je treba prekiniti "destruktivno pasivnost mladine, ki je obupala nad politiko ali pa je pač ne zanima". "Ni dovolj, da na Instagramu zbiraš sledilce. Ni bistvo v tem, da imaš na Instagramu več sledilcev kot predsednik države. Moraš sodelovati pri odločanju. Kako to narediš? Stari, za začetek moraš iti volit," pa je besede mladim namenil uspešen vloger Ciril Komotar (Komotar minuta).

"Politiki z nižanjem ravni javnega diskurza državljanom uspešno gabijo politično udejstvovanje. Tudi sam sem se že zalotil, da načrtno tišam politični šum, čeprav se zavedam, da je to nespametno. Z zmanjševanjem zanimanja ljudi za politiko in nizko udeležbo se uspešno ohranja status quo vladajočih elit, dogajanje pa lahko razburkamo samo, če stopimo do volišča in obkrožimo tistega, za katerega menimo, da bo najbolje zastopal naše interese. Še bolj pa, če seveda kandidiramo kar sami. Za te volitve smo za to že prepozni, a še vedno se tvoj glas lahko sliši z obkroženo številko na volilnem lističu. Ne dovoli, da drugi odločajo namesto tebe!" pa mladim sporoča Pižama.

A. P. J.