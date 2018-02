Poljub smrti za dizelska vozila

Nemško sodišče je odložilo odločitev o tem, ali bodo večja nemška mesta lahko prepovedala promet z dizelskimi avtomobili, ki močno onesnažujejo ozračje. Prepoved bi prizadela 15 milijonov nemških voznikov. Odločitev naj bi sprejeli prihodnji teden.

Sodnik Andreas Korbmacher je dejal, da bi utegnilo Zvezno upravno sodišče o tem odločati 27. februarja, in sicer na zahtevo nemške okoljevarstvene skupine DUH, ki se zavzema za izboljšanje zraka v nemških mestih. DUH tega ne zahteva le v Stuttgartu ali Düsseldorfu, kjer je potekal proces, preden se je preselil na Zvezno upravno sodišče, ampak tudi v vseh drugih nemških mestih.

Na četrtkovem zasedanju na sodišču v Leipzigu so odvetniki razpravljali o tem, ali bi morala vlada morala uvesti nov način označevanja avtomobilov, ki bi zakonodajalcem omogočil, da uveljavijo kakršne koli prepovedi.

Sodnik Korbmacher je predlagal, da bi moral o predlogu o tem, ali so prepovedi izvedljive v praksi, odločati Evropsko sodišče. Nemški sodniki so v preteklosti presodili tudi to, da prepoved vožnje starejših dizelskih avtomobilov v središču mesta ne bi bila v neskladju z evropsko zakonodajo.

"Očistite zrak zdaj"

Pred sodiščem se je zbrala manjša skupina protestnikov iz Greenpeacea, ki so bili oblečeni v majice, na katerih so bila narisana človeška pljuča, v rokah pa so držali transparente z napisi "Očistite zrak zdaj".

"Ker je vlada podlegla pritiskom in ne stori nič že leta in leta, težave s strupenimi izpusti, ki jih povzročajo avtomobili, pa se le kopičijo, bi morali sodniki o tem, kako bodo zavarovali ljudi v mestih pred strupenimi plini, odločiti danes," je poudaril predstavnik Greenpeacea za promet Benjamin Stephan.

Dejstvo, da sodišče odloča o prepovedi vožnje z dizelskimi avtomobili po mestnih središčih, izjema naj bi bili najmodernejša dizelska vozila z motorji Euro 6 in vozila snage, reševalcev in vozila v nekaterih poklicih, je povzročila velik padec povpraševanja po nakupu dizelskih avtomobilov v Nemčiji. Januarja se je z dizelskimi motorji prodala samo tretjina novih vozil, pred Volkswagnovim škandalom pa je imelo vsako drugo novo vozilo v Nemčiji vgrajen dizelski motor.

Zlom trga rabljenih vozil

Okoljske organizacije opozarjajo, da popravila dizelskih motorjev, ki so jih v okviru afere dieselgate obljubili proizvajalci, niso dovolj zmanjšala izpustov, da bi se kakovost zraka izboljšala. Zahtevajo, da se posodobi vse dizelske motorje s standardi Euro 5, kar bi avtomobilsko industrijo stalo več milijard evrov.

Prav zato so analitiki pri Evercore ISI slikovito ponazorili, kaj se bo zgodilo, če bo sodišče odobrilo prepoved vožnje z dizelskimi vozili v nemških mestih. To bi bil poljub smrti za dizelska vozila, so prepričani pri Evercore ISI. Predvidevajo, da bi bil strošek posodobitve flote dizelskih modelov z motorji Euro 5 14,5 milijarde evrov, še vsaj dvakrat toliko pa, če bi posodobili celotno floto dizelskih vozil.

Prepoved bi povzročila strm padec povpraševanja po dizelskih avtomobilih, kar bi pomenilo padec cen, tudi rabljenih dizelskih vozil, ki bi množično romala na trge Vzhodne Evrope in Balkana.

Prepoved bi pomenila tudi nov udarec za dizelsko tehnologijo, in to prav v njenem srcu, v Nemčiji, in v sramoto za vlado kanclerke Angele Merkel, ki jo je podprla, so še prepričani analitiki.

Vlada Angele Merkel je stopila na stran avtomobilske industrije in je lobirala proti prepovedi, ker se je bala, da bi tako ujezila na milijone voznikov, ki ne bi mogli z avtomobili v mesta in bi morali začeti uporabljati javni prevoz. V poskusu preprečevanja prepovedi je lani vlada Angele Merkel sklenila dogovor z avtomobilskimi proizvajalci za obnovo programske opreme za upravljanje motorjev na 5,3 milijona dizelskih avtomobilih, hkrati pa je vložila veliko denarja za spodbudo uporabe javnega prevoza v mestih.

