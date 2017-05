Poostrena varnost na koncertu Green Day v Stožicah

Ameriški rokerji prihajajo v Stožice 6. junija

29. maj 2017 ob 12:50

Ljubljana - MMC RTV SLO

Organizatorji koncerta Green Day in Rancid poudarjajo, da bo za varnost na koncertu "maksimalno poskrbljeno". Zato naprošajo obiskovalce, da upoštevajo njihova navodila.

"Za zagotavljanje čim večje varnosti za obiskovalce in nastopajoče bo na vhodih osebni pregled obiskovalcev z detektorjem kovin. Organizator bo zagotovil zadostno število varnostnic za osebni varnostni pregled vseh obiskovalk koncerta. Na prizorišče ni dovoljen vnos nahrbtnikov in torb večjih od A4 formata. Dovoljene so manjše torbice do velikosti A4," so zapisali organizatorji v sporočilu za javnost pred koncertom Green Day 6. junija.

V dvorano bo prepovedan vnos: avdio ali video snemalnih naprav, nahrbtnikov, torb večjih od A4 formata, GoPro športnih kamer, profesionalne fotografske opreme, teleskopskih držal za sebke, vse vrste orožja, dronov in drugih elektronsko vodenih naprav, stekla, pločevink, hrane, plastičnih steklenic, pirotehnike, alkoholnih pijač, verig ali nakita z bodicami, denarnic na verigi, nahrbtnikov, torb za okrog pasu, laserskih lučk in velikih dežnikov s konico.

“Koncertno prizorišče bo pred odprtjem za obiskovalce in koncertom pregledala policijska enota s psi, specializiranimi za iskanje eksplozivnih teles,” so že zapisali organizatorji.

Vrata bodo za obiskovalce z “early entry” vstopnico odprli ob 17. uri, pol ure kasneje pa bodo začeli spuščati tudi vse ostale obiskovalce. Predskupina bo stopila na oder ob 19. uri, koncert pa se bo zaključil ob 23. uri.

