Popevko 2018 bosta vodila Nuška Drašček in Mario Galunič

Na festivalu, ki bo septembra v studiu 1 Televizije Slovenija se bo predstavilo 13 novih popevk

29. avgust 2018 ob 10:40

Ljubljana - MMC RTV SLO

Festival Slovenska popevka bo letos potekal pod taktirko Nuške Drašček, zmagovalke Popevke 2017, in priljubljenega voditelja Maria Galuniča. Na Popevki 2018 bo ob spremljavi revijskega orkestra ali festivalskega ansambla nastopilo 13 izvajalcev.

"Kot strela iz jasnega me je zadelo Marievo povabilo, da bi na letošnji Popevki stala drug ob drugem. Zelo zanimivo bo spremljati meni najljubši festival še z druge plati. Trema se že kar precej oglaša, nekako si poskušam čim večkrat vizualizirati celoten potek, da se ga vsaj mentalno navadim, čeprav mislim, da se na vodenje oddaje v živo ne moreš v celoti pripraviti … Da, precej se bodo tresla kolena, upam le, da zaradi tega ne bom govorila še hitreje kot po navadi," se prvega voditeljskega izziva veseli Nuška Drašček, sicer ena od vidnejših slovenskih pevk, ki je na lanski popevki slavila z živahno skladbo Tak dan.

Kdo bo naslednik Nuške Drašček, bo znano septembra, v "igri" pa ostaja še 12 izvajalcev. Petčlanska strokovna komisija festivala Popevka je namreč izbrala 12 tekmovalnih skladb in eno rezervno. Na javni razpis za sodelovanje na festivalu Popevka 2018 je prispelo natanko sto skladb.

Na podlagi ocen strokovne žirije bo na Popevki 2018 podeljenih tudi pet nagrad - za najboljše besedilo skladbe, najboljšo interpretacijo oziroma izvedbo, najboljšo priredbo in najobetavnejšega avtorja ali izvajalca, RTV Slovenija pa bo podelila tudi veliko nagrado za zmagovalca festivala.

"Letos Popevka praznuje mali jubilej, mineva ravno 20 let od njenega drugega rojstva. Leta 1998 se je vrnila v velikem slogu in zmagovalka Za prijatelje je v hipu postala nova zimzelena uspešnica. In rdeča nit najinega vodenja bo prav zavedanje, da je Popevka festival, kjer so se od nekdaj rojevale večne melodije, in da je tak še zmeraj. Oder, orkester in prijatelji slovenske popevke zagotovo nestrpno čakajo, da slišijo in vidijo letošnjo ponudbo in si izberejo najljubšo popevko," prihajajoči festival napoveduje Mario Galunič.

Na festivalu bodo nastopili Alex Volasko (s skladbo Če pomlad nikoli več ne pride), Manca Špik (Kot bi te kdo ustvaril po meni), Rene Markič (Naprej), Tjaša Hrovat in Uroš Steklasa (Odgovor že poznaš), Flora Ema Lotrič (Pijana od ljubezni), Canegatto (Samo mirno, samo dalje), Andraž Hribar (Stari most), MJAV (Tak moment), Nastja Gabor (Tisoč in ena zgodba), Lea Likar (Z očmi zaljubljenca v maju), Nika Zorjan (Za vedno (za skaus)), Matjaž Kumelj (Živim na pol) in Gregor Ravnik (Ti si).

K. Ši.