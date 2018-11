Poroka bo - Georgina je rekla da Cristianu Ronaldu

Nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo naj bi po dveh letih zveze nataknil zaročni prstan svoji srčni izbranki Georgini Rodriguez.

Eden najbolj branih portugalskih časnikov Correio de Manha poroča, da je španska lepotica sprejela ponudbo, in da je že v iskanju poročne obleke za sanjski dan. "Le peščica ljudi je seznanjenih s podrobnostmi poroke, v tem trenutku pa je znano zgolj to, da Georgina že pomerja poročne obleke," je povedal neimenovani vir za omenjeni časnik.

Dvojico so ujeli med romantično večerjo v Londonu, imela pa sta ujemajoča prstana prestižne znamke Cartier. Prstan je Georgina pokazala tudi na Instagramu. Georgina je spodbudila govorice o zaroki že med svetovnim prvenstvom, ko se je na njenem prstancu zasvetil ogromen diamantni prstan.

Predstavnik nogometaša zapisov medijev še ni komentiral.

Usodno srečanje v Madridu

Cristiano in Georgina sta se spoznala leta 2016 v Guccijevi trgovini v Madridu, kjer je ona delala kot prodajalka, on pa je nakupoval. Iskrice so hitro preskočile, danes pa sta starša enoletne hčerke Alane Martine. Georgina nogometašu pomaga vzgajati tudi njegove tri otroke - osemletnega Cristiana Ronalda mlajšega, identiteta matere nikoli ni bila razkrita, in enoinpolletna dvojčka Matea in Avo, ki ju je dobil s pomočjo nadomestne matere.

Afera ju ni pretresla

24-letna Španka je Cristianu v oporo tudi med primerom, ki ga bremeni hudih obtožb - Američanka Kathryn Mayorga pravi, da jo je leta 2009 posilil.

"Odločno zavračam obtožbe, ki letijo proti meni. Posilstvo je nagnusen zločin, ki je v nasprotju z vsem, kar jaz sem in v kar verjamem. Kljub želji, da si operem ime, pa ne želim biti del medijskega spektakla, ki ga ustvarjajo ljudje, ki se želijo promovirati. Moja vest je čista in popolnoma miren pričakujem izide te preiskave," je v portugalščini in angleščini tvitnil nogometni superzvezdnik.

