Porsche bo moral vpoklicati skoraj 60 tisoč macanov in cayennov

Vpoklic zaradi izpustov

21. maj 2018 ob 07:23

Stuttgart - MMC RTV SLO

Nemški Zvezni urad za motorna vozila KBA je odkril nepravilnosti pri programski opremi v povezavi z izpusti dizelskih modelov, zaradi katerih bo moral Porsche vpoklicati skoraj 60 tisoč luksuznih športnih terenskih vozil macan in cayenne.

Oba modela poganjata sporna dizelska motorja, ki so ju razvili pri Audiju. Kot poroča Bloomberg, gre za trilitrski V6 in 4,2-litrski V8, pri katerih so našli programsko opremo, ki onemogoča realne meritve izpustov dušikovih oksidov.

Vpoklic zadeva 52.831 primerkov modela macan s trilitrskim motorjem V6 ter 6,755 primerkov modela cayenne s 4,2-litrskim motorjem V8. Gre za najnovejše dejanje afere Dieselgate, zaradi katere je pred kratkim Audi ustavil prodajo modelov A6 in A7 s trilitrskim dizelskim motorjem V6.

Proizvajalec sam prijavil nepravilnosti

Porsche je februarja letos obvestil nemške oblasti, da je odkril nepravilnosti pri testiranjih v zvezi z izpusti. Nemški proizvajalec je nato prevzel odgovornost do svojih strank, ki jih bodo poklicali, potem ko bo Zvezni urad za motorna vozila potrdil ukrep popravila spornih motorjev.

Porsche je ob tem v sporočilu za javnost zagotovil, da ne glede na tehnično rešitev, ki jo bodo sprejeli v tem primeru, nadaljuje notranja testiranja in optimizacijo na podlagi izsledkov.

Sporna modela macan S diesel in cayenne S diesel trenutno nista na prodaj, saj je Porsche ustavil njuno proizvodnjo. Enako je storil z dizelsko panamero, medtem ko bo novi dizelski cayenne na voljo šele prihodnje leto.

Martin Macarol