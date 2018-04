Pred oltarjem bo ob boku princu Harryju stal brat William

Zamenjani vlogi: leta 2011 je bil Harry Williamova priča

26. april 2018 ob 15:42

London - MMC RTV SLO

Britanski princ Harry želi na svoj veliki dan ob sebi svojega starejšega brata princa Williama, ki si ga je izbral za poročno pričo, so sporočili z britanskega dvora.

"Vojvoda cambriški (William) je počaščen in se zelo veseli svoje vloge na poroki, ki bo 19. maja v kapeli svetega Jurija," je Kensingtonska palača zapisala na družbenem omrežju Twitter.

Williamova častna vloga na tem dogodku je bila sicer pričakovana. Tudi 33-letni Harry je bil namreč poročna priča svojemu bratu na poroki z vojvodinjo Cambriško leta 2011.

Harry bo čez malo manj kot mesec dni dahnil usodni da svoji izbranki, ameriški igralki Meghan Markle. Kraljeva družina je na poročni obred in sprejem, ki se bosta odvila v Windsorskem gradu, povabila okoli 1200 gostov, tudi popolnoma "navadnih smrtnikov".

So pa brez vabil ostali državniki - na poroki 19. maja tako ne bo nobenega politika ali svetovnega voditelja, celo nekdanjega ameriškega predsednika Baracka Obame, dobrega Harryjevega prijatelja, ne.

"Odločeno je bilo, da uradni seznam političnih voditeljev - tako britanskih kot tujih - za poroko princa Harryja in gdč. Markle ni potreben," so sporočili iz Kensingtonske palače. "Glede te odločitve so se posvetovali z vlado njenega visočanstva, odločitev pa je nato sprejela palača," so pojasnili.

Vožnja zunaj obzidja gradu

Po obredu pa se bosta novoporočenca s konjsko vprego zapeljala po Windsorju, torej zunaj obzidja gradu, kjer ju bodo lahko v živo videli številni Britanci.

Prav tako sta že izbrala destinacijo, kamor se bosta odpravila po poroki. Odločila sta se, da bosta oktobra obiskala Sydney in se udeležila iger Invictus - posebnih iger za poškodovane vojne veterane. To bo njuna druga skupna udeležba na tem dogodku, saj sta bila v družbi Meghanine matere že leta 2017 na igrah v Torontu - to je bil zanju pomemben dogodek, saj sta se prvič v javnosti predstavila kot par.

33-letni princ in 36-letna ameriška igralka, ki sta par od leta 2016, sta se zaročila novembra lani, konec istega meseca pa sta o tem obvestila tudi širšo javnost.

T. H.