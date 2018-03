Premraženemu srnjaku so na pomoč priskočili koprski lovci in gasilci

Srnjak se je zatekel v javna stranišča

24. marec 2018 ob 19:00

Koper - MMC RTV SLO, RTV SLO

Koprski lovci in gasilci so tokrat intervenirali ob nenavadnem dogodku. Na pomoč so priskočili onemoglemu srnjaku, ki je plaval v koprski marini, pozneje pa se je zatekel v javna stranišča na koprski tržnici.

Sprehajalci so v morju v koprski marini opazili srnjaka. O nenavadni situaciji so nemudoma obvestili koprske lovce in gasilce, do prihoda reševalcev pa je premraženemu srnjaku že uspelo izplavati iz vode. Zmeden in prestrašen se je nato zatekel v javna stranišča na koprski tržnici in tam nemočen obležal.

To se ni zgodilo prvič

Lovci so srnjaka prepeljali na varno, poskrbeli, da se je lahko znova postavil na noge, nato pa so ga izpustili v naravno okolje. Kljub srečnemu koncu pa so smo se ob dogodku znova spomnili, da ta nezgoda ni osamljena. Že pred štirimi leti so namreč na podoben način rešili srnjaka, ki je prav tako plaval v koprski marini.

Mlajši srnjaki so v iskanju svojega življenjskega prostora pogosto prisiljeni prečkati vodne površine, saj je prostora za življenje teh divjih živali v času rastoče urbanizacije vse manj. Divjad se tako pogosto znajde v mestu, potovanje po vodi pa je lahko zanjo zelo nevarno.

K. Ši.