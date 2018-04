Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 6 glasov Ocenite to novico! Priimek Roberts je bil več desetletij pozabljen. Foto: Reuters Sorodne novice Prihaja prva Barbie z muslimansko naglavno ruto Dodaj v

Presenečenje uporabnikov: Barbie vseeno ima priimek

Ves čas bili prepričani, da ga sploh nima

20. april 2018 ob 17:09

New York - MMC RTV SLO

Če ste odraščali s slovito lutko Barbie, ste bili najverjetneje trdno prepričani, da nima priimka, saj so jo od leta 1959 vsi naslavljali zgolj z imenom, zdaj pa so bili ob ponovnem poudarku priimka številni presenečeni.

Na dan, ki ga v ZDA posvečajo bratom in sestram, je skrbnik Barbiejinega uporabniškega računa na družbenem omrežju Twitter zapisal: "Vse lepo za današnji dan od sester Roberts." Zraven pa dodal fotografijo, na kateri so Barbie in njene sestre.

To je na družbenih omrežjih povzročilo veliko razburjenje, objavo so komentirali številni uporabniki, všečkali pa so jo več kot desettisočkrat in s tem pokazali, da pred tem njenega celotnega imena niso poznali.

Sicer pa po poročanju Evening Standarda to kljub presenečenju javnosti ni bila prva omemba njenega priimka. Ustvarjalka lutke Ruth Handler jo je namreč poimenovala po svoji hčerki Barbari Millicent Roberts, zato je bil priimek ves čas tam, a so ga uporabniki zelo hitro pozabili, saj se je v zadnjih desetletjih zgolj ime Barbie tako močno ustalilo.

Priimek pa ima tudi njen fant, ki ga javnost prav tako naslavlja samo po njegovem prvem imenu, pozablja pa na priimek Carson.

Več fotografij slavne lutke Barbie Roberts si lahko ogledate spodaj.

P. B.