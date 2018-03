Princ Harry ne želi podpisati predporočne pogodbe

London - MMC RTV SLO

Princ Harry le nekaj mesecev pred velikim dnevom, ko bosta z Meghan Markle dahnila usodni "da", vztraja pri tem, da ne bo podpisal predporočne pogodbe, s katero bi zavaroval svoje premoženje v vrednosti dobrih 61 milijonov evrov.

"Nikoli ni razmišljal o tem, da bi podpisal predporočno pogodbo," je poročal britanski tabloid The Sun in nadaljeval: "Odločen je, da bo njegov zakon večen in zato ni potrebe, da podpiše karkoli." Podobno romantično potezo je izvedel pred leti tudi princ William, ki ni podpisal predporočne pogodbe pred poroko s Kate Middleton.

Kot poročajo britanski mediji je Harry podedoval dobrih 11,3 milijona evrov po smrti svoje mame princese Diane. Njegovo posestvo pa ocenjujejo na približno 22,6 milijonov evrov. Po drugi strani je Marklova za svojo vlogo v seriji Nepremagljivi dvojec (Suits) zaslužila okoli 4,5 milijonov evrov.

Par se bo poročil maja na gradu Windsor. Za zdaj je znanih malo informacij glede poroke. Pojavile so se zgolj govorice, da naj bi nastopile na poroki Spice Girls in Foo Fighters.

Kraljica je ta teden uradno podpisala formalno soglasje za poroko svojega vnuka z Marklovo. Kraljeva družina pa bo povabila na poroko predstavnike javnosti "iz vseh delov Združenega Kraljestva". Med povabljenci sta se znašla tudi glasbenik Elton John in nekdanji predsednik Združenih držav Amerike Barack Obama.

