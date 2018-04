Princeovi dediči tožijo bolnišnico in lekarno

Umrl zaradi prevelikega odmerka protibolečinskih tablet

24. april 2018 ob 14:11

Chicago - MMC RTV SLO, Reuters

Šest dedičev umrlega glasbenika Princea toži bolnišnico v Illinoisu in verigo lekarn. Trdijo, da bi lahko preprečili njegovo smrt, če bi postavili pravilno diagnozo in pravilno zdravili predoziranje z bolečinskimi tabletami.

Tožbo so v petek vložili v Chicagu. V njej so obtožili zdravnika in farmacevta v bolnišnici Trinity Medical Center v Rock Islandu, ker nista zadostno in strokovno pristopila k obravnavi Princeovega zdravstvenega stanja.

Prince je v 58. letu starosti umrl na svojem posestvu Paisley Park v bližini Minneapolisa 21. aprila leta 2016. Uradni vzrok smrti je bilo predoziranje s protibolečinskimi tabletami fentanil, ki so kar 50-krat močnejše od heroina in 80-krat močnejše od morfija. Izsledki toksikoloških preiskav so namreč pokazali, da je imel Prince ob smrti v svojem telesu kar 67,8 mikrograma zdravila fentanil na liter krvi. "Količina zdravila v krvi je izjemno visoka - tudi za nekoga, ki trpi za kroničnimi bolečinami," je takrat dejal predstavnik šole za medicino Rutgers v New Jerseyju Lewis Nelson.

Tožilec iz Minnesote je prejšnji teden izjavil, da v povezavi s pevčevo smrtjo ne bo nihče obtožen, saj dveletna preiskava ni ugotovila, kako je Prince, avtor znamenite skladbe Purple Rain, prišel do takšne količine tablet. Policisti pa so med preiskavo njegovega doma odkrili vrsto opioidov. Njegova dolgoletna sodelavka Sheila E. je nedavno dejala, da se je Prince vrsto let boril s hudimi bolečinami v kolku in kolenih, ki so se pojavile po desetletjih pogostega nastopanja.

Princeova smrt je še toliko bolj šokirala njegove oboževalce in ljubitelje glasbe, ker je v javnosti veljal za človeka, ki živi zdravo vegansko življenje in nima težav z različnimi odvisnostmi. Po njegovi smrti pa se je vnel tudi boj njegovih sester in bratov za dedovanje. Princeovo premoženje naj bi bilo vredno več sto milijonov dolarjev.

