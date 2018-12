Danes po vsem svetu signalom prometnih semaforjev z rdečo, rumeno in zeleno lučjo sledi na milijarde ljudi. Foto: EPA Namen prvega semaforja, ki so ga postavili v bližini britanskega parlamenta, je bil, da poslancem omogoči čim hitrejše prečkanje ceste in dostop do parlamenta. Dodaj v

Prometni semafor praznuje 150 let, v Sloveniji pa ga uporabljamo dobrih šest desetletij

Slovenija prvi semafor dobila leta 1956

9. december 2018 ob 16:27

London - MMC RTV SLO, STA

Prvi prometni semafor na svetu je 10. decembra 1868 dobil London, vendar so se Londončani morali od njega kmalu posloviti, saj je zgolj po treh tednih delovanja eksplodiral.

Semafor, ki ga je moral pred prvo uporabo odobriti tudi šef Scotland Yarda, je bil visok približno osem metrov, litoželezen in je deloval na plin. Mediji so ga hitro vzeli za svojega, saj so ga opisovali kot ljubkega in elegantnega. A Londončani nove pridobitve niso mogli občudovati prav dolgo. Semafor, ki so ga postavili v bližini britanskega parlamenta ob reki Temzi, je namreč po treh tednih delovanja eksplodiral. Policista, ki je takrat upravljal z njim, je eksplozija poškodovala, nekateri viri pišejo, da ga je celo ubila.

Semafor pa ni požel zgolj navdušenja, saj so mu že pred eksplozijo nasprotovali jezdeci in kočijaži. Kljub nepriljubljenosti med udeleženci v prometu so semafor, ki ga je uničila eksplozija, kmalu nadomestili z novim, ki je deloval vse do leta 1872. London je bil nato naslednjih 50 let brez prometnega semaforja. Danes na prvi semafor v britanski prestolnici spominja zelena plaketa v čast njegovega izumitelja Johna Peakea Knighta.

V Nemčiji so izračunali, da v povprečju vsak Nemec v svojem življenju pred rdečo lučjo čaka dva tedna življenja.

Ideja izumitelja semaforja Knighta je sicer bila, da na cesto prenese prometno signalizacijo železnic. Semafor je tudi posnemal delovanje policista, ki je udeležence prometa usmerjal s kretnjami. Če je semafor kazal znak navzgor, je to pomenilo, da se morajo udeleženci v prometu, takrat so prevladovali kočijaži in jezdeci, ustaviti, znak navzdol je pomenil nadaljevanje vožnje. Ponoči je semafor dodatno osvetljevala svetilka v rdeči in zeleni barvi, torej v barvah, ki sta še danes značilni signalni barvi semaforjev.

V ZDA prvi semafor leta 1914, v Sloveniji leta 1956

V ZDA so prvi semafor na elektriko postavili leta 1914 v Clevelandu v zvezni državi Ohio, nato je izum osvojil New York, kmalu pa se je začel njegov zmagoviti pohod po vsem svetu.

V Berlinu so prvi prometni semafor, ki ga je ročno upravljal policist, dobili leta 1924. Stal je na Potsdamskem trgu, ki je takrat veljal za najprometnejši trg v Evropi.

V Sloveniji je bil prvi semafor postavljen leta 1956 v Ljubljani pred takratnim Delavskim domom na Gosposvetski cesti. Semafor je bil domače proizvodnje, izdelalo ga je ljubljansko podjetje Tela, z njim pa je ročno upravljal policist. V Ljubljani naj bi bilo takrat okoli 1500 avtomobilov. Prvi avtomobil je v Slovenijo leta 1898 sicer pripeljal izumitelj in politik, baron Anton Codellia.

