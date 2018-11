Ralph Lauren prvi ameriški oblikovalec, ki bo postal vitez

Nagrada za modni, poslovni in dobrodelni prispevek

16. november 2018 ob 13:03

New York - MMC RTV SLO

Ameriški modni oblikovalec Ralph Lauren se bo v zgodovino zapisal kot prvi ameriški oblikovalec, ki bo povišan v častnega viteškega poveljnika najprestižnejšega reda britanskega imperija.

79-letni oblikovalec, ki je pred kratkim praznoval 50 let kariere, bo to čast prejel zaradi svoje aktivne vloge v modi, poslovnem svetu in filantropiji. "V svoji karieri je imel ključno vlogo v čezatlantskem kulturnem in gospodarskem povezovanju," je v obrazložitvi napisal Anthony Philipson, britanski svetovalec za Severno Ameriko.

"Ralph Lauren je že pol stoletja na čelu tako svetovne modne industrije kot tega, da je ameriški modni slog postal znan po vsem svetu. Ralphu toplo čestitam za to nagrado, ki prepoznava njegov trud in dosežke zadnjih 50 let," je še dodal.

Nagrado mu bo na svečani prireditvi podelil predstavnik britanske kraljice Elizabete II. Njegove stvaritve so sicer v preteklosti med drugim že nosile tudi predstavnice kraljeve družine – denimo princesa Diana, vojvodinja Cambriška in najnovejša članica družine Meghan Markle.

Poleg dosežkov v modni industriji pa ga z odlikovanjem med drugim nagrajujejo tudi za njegovo delo s tistimi, ki so zboleli za rakom. Že leta se namreč trudi, da bi bolniki lahko dobili najboljšo mogočo zdravstveno oskrbo, zato je odprl tri zdravstvene centre, ki se ukvarjajo tako s preventivo kot samim zdravljenjem.

Oblikovalec je bil v preteklosti že odlikovan z vitezom legije časti in s ključem do mesta New York, še poroča The Independent.

