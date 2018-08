Raperja Daddyja Yankeeja oropal njegov imitator

Despacito nam še vedno odmeva v ušesih

10. avgust 2018 ob 09:55

Valencia - MMC RTV SLO

Portoriški raper Daddy Yankee, ki je s pevcem Luisem Fonsijem "zakrivil" hit Despacito, je bil žrtev prevare. Tat, ki se je pretvarjal, da je on, je iz njegove hotelske sobe odnesel za dva milijona evrov nakita.

Daddy Yankee, čigar pravo ime je Ramon Luis Ayala, je trenutno na turneji po Španiji. Ko ga ni bilo v sobi, je neznani storilec prišel na recepcijo hotela, se predstavil kot raper in naročil, naj odprejo sefa v njegovi sobi. Ubogali so ga in goljuf je iz enega sefa ukradel za dva milijona evrov nakita, iz drugega pa več tisoč ameriških dolarjev v gotovini. Dogodek, ki se je zgodil v hotelu Melia Valencia v istoimenskem španskem mestu, so Yankeejevi predstavniki potrdili, piše BBC.

Krajo preiskuje policija. Glasbenik kljub neljubemu dogodku ni prekinil turneje, saj je v četrtek že nastopil v kraju Martigues v Franciji.

Despacito, uspešnica lanskega poletja, je najbolj gledan videospot na spletnem kanalu YouTube. Zbral je že več kot pet milijard ogledov.

A. P. J.