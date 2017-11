Rita Ora si je po nasvetu zdravnika zamrznila jajčeca

Ni želela biti prepozna

24. november 2017 ob 11:07

London - MMC RTV SLO

26-letna britanska glasbenica Rita Ora je v intervjuju razkrila, da ji je v zgodnjih dvajsetih družinski zdravnik svetoval, naj si zamrzne jajčeca, njegov nasvet pa je tudi upoštevala.

"Rekel je, da sem zdaj najbolj zdrava in ali ne bi bilo čudovito, če se mi s tem nikoli več ne bi bilo treba ukvarjati," je razkrila na avstralski televiziji v jutranji oddaji Sunrise. Vedno si je želela velike družine in že od poznih najstniških let razmišlja o otrocih. Zaveda se, da je še vedno mlada, a hkrati verjame, da moramo izkoristiti tisto, kar nam je na voljo.

Po poročanju časnika The Guardian se zdravniško osebje strinja, da je poseg najbolj učinkovit, če se izvaja na mladih ženskah. "Prednost zamrznitve jajčec je, da plodnost vzameš v lastne roke. Največ se jih za to odloči pri starosti 35 let, kar pa je malenkost prepozno," pojasnjuje Helen O'Neill iz londonske univerze.

Glasbenica priznava, da jo zaradi tako zgodnje zamrznitve mnogi vidijo kot hipohonderja, a poudarja, da je zgolj želela biti prepričana, da bo dosegla kar najvišjo učinkovitost.

Ora se je sicer v preteklosti sestajala s Calvinom Harrisom, po tem, ko sta se leta 2014 razšla, pa so jo povezovali tudi s Tyronom Woodom. Pravi, da je zdaj srečno samska, a si želi "varnega moškegega". "Nekoga, ki je samozavesten. Vseeno pa o tem za zdaj ne razmišljam preveč."

Dodala je, da si veliko njenih prijateljic okrog tridesetega leta starosti prizadeva zanositi, a imajo težave. "Precej noro je, ker so tako mlade. A dobro je, da se zavedaš svoje prihodnosti, zato sem se tudi sama odločila za zamrznitev."

