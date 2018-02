Ritmi reggaeja Tolminu letos že mesec dni prej

Na festivalu bo nastopil tudi Ziggy Marley

20. februar 2018 ob 13:29

Tolmin - MMC RTV SLO

Tudi letos bo tolminsko sotočje mesto številnih festivalov. Overjam International Reggae Festival se bo odvijal že med 10. in 15. julijem in s svojim programom poskušal zadovoljiti tudi najzahtevnejše okuse.

V Tolmin tako prihajajo Ziggy Marley, Protoje & The Indiggnation, Mellow Mood, O.B.F. ft. Charlie P & Sr. Wilson, Benny Page, Warrior Sound, Northern lights, Ma'gash, Awa Fall aka Sista Awa, New Kingston in še številni drugi. Organizatorji poudarjajo, da seznam nastopajočih še zdaleč ni končan.

Med nastopajočimi zagotovo najbolj izstopa Ziggy Marley, ki bo na Overjamu nastopil v četrtek, 12. 7. 2018. Ziggy je najstarejši sin ikone reggaeja Boba Marleyja, v svoji glasbeni karieri pa je osvojil že 8 grammyjev in številne druge glasbene nagrade.

Na Overjamu bo nastopil tudi Jamajčan Protoje, eden izmed vidnejših predstavnikov reggae revivala, ki je zmes roots reggaeja iz časa Boba Marleyja in trših ritmov dancehalla, pa tudi italijani Mellow Mood, s svojo zmesjo roots reggaeja, rocksteadyja in tribal clubbinga.

Zraven spremembe datuma začetka festivala organizatorji Overjama napovedujejo še več novosti. Med drugim bo poskrbljeno za pestro družabno dogajanje ob festivalu, z delavnicami, programom za otroke in izobraževalnim programom.

