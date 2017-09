Robin Wright: Staranje v današnjih časih je zelo drago

Zvezdnica serije Hiša iz kart je priznala, da je skrivnost mladostnega videza to, da sprejema staranje, temu pa dodaja še "kanček botoksa".

51-letna igralka in režiserka je za revijo NewBeauty priznala, da zagovarja princip "sprejmi tisto, česar ne moreš spremeniti in spremeni tisto, kar lahko".

Ob tem je poudarila, da se noče boriti proti staranju, saj je ena največjih vrlin sprejemanje. "To je sicer težek boj, to je mišica, ki jo je treba zelo dobro natrenirati, da lahko sprejemaš stvari, ki jih je težko sprejeti. In tudi to, da sprejemaš tiste stvari, ki jih ne moreš spremeniti. Spreminjaš pa tiste, ki jih pač lahko."

Priznala je, da si pri ohranjanju videza pomaga tudi z umetnimi preparati, vključno s "kančkom botoksa" in nekirurškim postopkom, kjer s pomočjo toplote spodbujajo ustvarjanje kolagena. V smehu je dodala, da njena prijateljica pravi, da je "ta celotna stvar s staranjem prekleto draga".

"Niso mi všeč rjave lise, ki jih dobimo z leti. Toda veste kaj? Tudi to morate sprejeti," je še poudarila v pogovoru za revijo in dodala, da pri ženskah pogreša ravno to - da bi bolj in predvsem lažje sprejemale proces staranja.

"Družba ima zelo drugačen odnos do let. Ogromno se govori o tem, kako biti videti mlajši in kako izgledati mlajše. Manj pa je elegantnega sprejemanja staranja, kot je bilo denimo 15 ali 20 let nazaj. In to me žalosti, ker sem med odraščanjem rada opazovala babico, kako postaja starejša in lepša. Takšen je bil način življenja," še poroča ameriški tabloid People.

