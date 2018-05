Ronaldo in Salah bosta pred sodniškim žvižgom poslušala 2Cellos

Na turnejo ju je povabil Elton John

18. maj 2018 ob 11:12

Ženeva - MMC RTV SLO

Slovensko-hrvaški duet 2Cellos je dobil novo priznanje - tik pred začetkom finala nogometne Lige prvakov med Real Madridom in Liverpoolom bo na zelenici zaigral himno Evropske nogometne zveze (UEFA).

Kot so sporočili iz te organizacije, bo duet naslednjo soboto na stadionu v ukrajinski prestolnici Kijev izvedel "instrumentalno skladbo, ki jo ljubijo nogometni navdušenci po vsem svetu". Kot je to v navadi Luke Šulića in Stjepana Hauserja, pa bosta glasbenika skladbo nekoliko priredila in predstavila v svoji izvedbi.

"To je za naju izjemna priložnost, da bova bila lahko del tako neverjetnega dogodka. Tega nastopa se bova spominjala vse življenje, zato si res želiva pripraviti nastop, kot se spodobi," je dejal Hauser.

Pri UEFI so člana dueta tudi natančneje predstavili. Zapisali so, da oba čelo igrata že od otroštva ter da se lahko Šulić pohvali z diplomo Kraljeve glasbene akademije iz Londona, Hauser pa je diplomiral na Kraljevem severnem glasbenem kolidžu v Manchestru.

2Cellos sta zaslovela s priredbo uspešnice Michaela Jacksona Smooth Criminal, sledila je priredba pesmi Thunderstruck zasedbe AC/DC, ki je na portalu YouTube zbrala že več kot 115 milijonov ogledov. Nato ju je na koncertno turnejo povabil britanski glasbenik Elton John, nastopila pa sta tudi v najbolj slavnih dvoranah sveta, kot sta Royal Albert Hall v Londonu ali Radio City Music Hall v New Yorku.

Luka in Stjepan sta novico, oblečena v nogometne drese Reala oziroma Liverpoola, tudi sama objavila.

A. P. J.