"S kužkom moramo nujno preživeti kakovosten prosti čas, ne glede na pasmo!"

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.1 od 9 glasov Ocenite to novico! Nori na kosmatince je družinsko sproščena dobrodelna prireditev, ki je že osmo leto v Mostec pripeljala številne ljubitelje živali, strokovnjake, društva in organizacije, predvsem pa družine s svojimi hišnimi ljubljenčki. Foto: MMC RTV SLO/Tanja Mojzer Valerija Podgornik, predsednica društva Animal Angels s svojo psičko, ki ima žal epilepsijo in povezovalka prireditve Tara Zupančič. Foto: MMC RTV SLO/Tanja Mojzer Veterinarka Veronika Radobuljac o zdravi prehrani psov: "Pravo razmerje beljakovin, maščob in ogljikovih hidratov. Maščobe potrebujejo za lepo kožo in dlako, beljakovine za gradnjo mišic, ogljikove hidrate pa za energijo. Pomembno je, da so to res kakovostne sestavine, ker v povprečnih briketih so sestavine bistveno slabše; veliko je pepela in neizkoristljivih snovi. Manjka tudi vlaknin, vitaminov in mineralov." Foto: MMC RTV SLO/Tanja Mojzer Veterinarka Veronika opozarja, da v toplih poletnih dneh ne smemo pozabiti živalim nastavljati vode: "Sveža voda mora biti res ves čas na voljo. Psi tudi ne smejo biti preveč na soncu, v toplih prostorih ali vročem avtu. Tam, kjer nam ne bi ustrezalo, psom še manj paše. Moramo namreč vedeti, da se psi počutijo, kot bi mi bili oblečeni v puhovko sredi poletja." Foto: MMC RTV SLO/Tanja Mojzer Biba Novak, profesorica petja in sopranistka: "Letos na prireditvi Nori na kosmatince nastopam že drugič, lani sem tudi bila. Moja veterinarka Veronika je prijateljica od Veronike Podgornik, predsednice društva Animal Angels in z veseljem sem se odzvala povabilu. Pripravila sem osem pesmi, pri dveh se mi bo pridružila moja učenka Lara Tanšek, ki hodi k meni na solo petje soprana že štiri leta." Nasednje šolsko leto bo v glasbeni šoli Risto Savin Žalec, kjer je Biba Novak profesorica glasbe, svoje učence skozi vse šolsko leto pripravljala na opereto, ki bo na temo muc. Gre za opereto Tri mačke iz dežele Pit. Biba je poslovenila celotno zgodbo, mucam, nastopajočim v opereti, pa bodo nadeli zelo duhovita imena. Foto: MMC RTV SLO/Tanja Mojzer Biba Novak in njena 20-letna učenka solopetja, Lara Tanšek, sta navdušili s sopranom. Foto: MMC RTV SLO/Tanja Mojzer Prireditev je obiskala tudi Tanja Ribič z možem Đurotom, mlajšo hčerko in psičkom Mikijem. Tanja je povedala, da je zgrožena, ker je zasledila podatek, da vsako minuto za človeške potrebe umre 500 krav. Živali se razoseblja na nivo predmeta, kar je res neprimerno za današnji čas. "Ta množična živinoreja se mi zdi grozljiva, je največji onesnaževalec, tako ali tako pa sami sebi pljuvamo v skledo. Tisti, ki nam prodajajo to res nekakovostno meso, ga sami skoraj zagotovo ne jedo, ker vedo, da to ni zdravo. Opozorila bi še na pomen stresa pri živalih. Tudi naš kuža Miki je bil pet dni v komi, potem pa so ugotovili, da je to zaradi stresa. Bilo je hudo grmenje in kar naenkrat se mu je zrušil imunski sistem od šoka. Imamo pa še doma velikega mucka in psičko Nikico, ki je trenutno s hčerko Zalo na morju. Vedno tudi kakšno žival rešujemo, kakšnega psička na primer, pa pujska smo že imeli. Siromašno življenje nam je brez živali." Foto: MMC RTV SLO/Tanja Mojzer Tobi, mešanček z zlatim prenašalcem, ki je star 4 leta, tudi išče svojega stalnega lastnika. Trenutno živi na Ptuju in v Ljubljani, saj si ga prijatelji iz društva Aniaml Angels malce "podajajo" z oskrbo. Če morda poznate koga, ali ste sami takšni, se lahko obrnete na društvo Animal Angels za vse podrobnosti. Foto: MMC RTV SLO/Tanja Mojzer Dodaj v

"S kužkom moramo nujno preživeti kakovosten prosti čas, ne glede na pasmo!"

V Mostecu že 8. prireditev Nori na kosmatince

17. junij 2018 ob 15:25

Ljubljana - MMC RTV SLO

V Mostecu v Ljubljani je bila že osma dobrodelna prireditev Nori na kosmatince, ki ga organizira društvo Animal Angels. Njegov namen sta sproščeno druženje lastnikov psov in drugih hišnih ljubljenčkov, izmenjava izkušenj in nasvetov. Na glavnem odru se je zvrstilo 14 nastopajočih, ob njem pa je bilo 17 stojnic različnih društev in organizacij.

Stojnice, oder, nastopi

Na stojnicah so se predstavljala različna društva in organizacije, ki so kakor koli povezana z blaginjo živali, oziroma informirajo ljudi o skrbi za živali in veganski prehrani. Zabavni del pa so na odru popestrili tudi nastopajoči pevci, pevke, plesalci in drugi gostje. Dogodek je povezovala Tara Zupančič, med nastopajočimi so se zvrstili pevka Maja Prašnikar, Adi Smolar, Denis Porčič, Klemen Bunderla in operna pevka ter profesorica glasbe Biba Novak. Nastopile so tudi orientalske plesalke iz skupine Nefes Orient iz Nove Gorice, pa društvo Mažoret in plesalcev Ribnica, Policijska konjenica in drugi. Svoja mnenja o živalih sta podali tudi poslanka Violeta Tomič in igralka Tanja Ribič.

Na prireditvi so se zbirali dobrodelni prispevki; in sicer z nakupom veganskega golaža, pasulja ali burgerja, srečk za srečolov in z nakupi različnih izdelkov, ki so se ponujali na stojnicah.

V Sloveniji ogromno psov išče lastnike

"Namen današnje prireditve je srečanje posvojiteljev, želimo si privabiti čim več ljudi, da se zberejo prostovoljna sredstva za delovanje društva Animal Angels, ki se financira izključno iz prostovoljnih prispevkov. Je pa v Sloveniji čedalje več prosilcev in ljudi, ki so potrebni pomoči za njihove živali. Letos smo se odločili, da še posebej opozarjamo na bolezni živali in zdravljenje z naravnimi zdravili. Zato je danes tukaj cela ekipa veterinarjev, ki se ukvarjajo z naravno veterinarsko medicino. Kot mi je znano, je pri psih namreč izredno veliko alergij, pa tudi drugih bolezni," je povedala Valerija Podgornik, predsednica društva Animal Angels. Na vprašanje, kako zasedena so zavetišča, je samo skomignila z rameni in nadaljevala: "Pri nas po zakonu oz. po direktivah uprave za veterinarstvo ni dovoljenih prostoživečih psov. Vendar, če se sprehodimo npr. v bližino romskih naselij, vidimo, da je tam to že pereča težava. Pri nas so zapuščeni psi sicer v zavetiščih, ki pa so vsak dan bolj polna. Ogromno je psov, ki iščejo lastnike."

Borelioza, rak, alergije, stres

O boleznih, za katerimi najpogosteje zbolevajo psi, smo se pogovarjali z doktorico veterinarske medicine, Veroniko Radobuljac.

"Glede na sezono lahko omenim klopne bolezni. To so bakterijske bolezni, tako kot pri ljudeh, je zelo pogosta borelioza, pa še par drugih bakterij povzroča podobne in hude bolezni, ki prizadenejo ledvični sistem. Živali dejansko lahko od tega poginejo. Zato je zelo pomembna preventiva pred klopi. Opazovati moramo živali in takoj, ko se pojavijo znaki bolezni, je treba obiskati veterinarja. Ne smemo čakati 14 dni ali več, ker takrat lahko že pride do okvar ledvic in drugih organov.

Živali tudi zbolevajo za rakom, tako kot ljudje. Raka povezujemo predvsem s stresom. Velikokrat ljudje prenašamo stres na živali, čeprav se tega sploh ne zavedamo. Živali namreč ljudem pomagajo, da imamo npr. mi manj stresa, v resnici pa žrtvujejo sebe. Vsaka bulica, ki se pojavi pri psu, je dejansko lahko kaj hudega. V tem primeru je treba čim prej na pregled."

Preventiva pred klopi

Veterinarka Veronika pravi, da obstaja dandanes veliko različnih sredstev zoper zajedavce, a po njenem mnenju so najbolj učinkovite ovratnice. "Dejansko je pa tukaj treba povedati, da tiste najcenejše niso tako kakovostne, in se priporoča, da se uporabljajo res kakovostnejše ovratnice, ki lahko zdržijo tudi celo sezono. Obstajajo tudi tablete, ki učinkujejo par mesecev in zaščitijo žival pred klopi, bolhami in drugimi zajedavci. Poznamo tudi ampule, mesečno zaščito, spreji so morda slabši, ker si jo psički zližejo in lahko imajo potem stranske učinke."

Kar jedo ljudje, pes lahko dobi ali ne?

"Če je pes preobčutljiv, potem naj ne je z mize, ker lahko takoj dobi prebavne motneje ali kakšne druge težave. Sicer pa, če ima pes za osnovo ustrezno pasjo dieto, se pravi kakovostne brikete in konzerve, in če s tem dobi vsa osnovna hranila, lahko dobi zraven še priboljšek z mize. Moja psička ga vedno dobi. Ampak samo kot priboljšek, ne kot glavno hrano. Za psa hrana namreč ne sme biti preveč začinjena, premastna in preslana. Res pa je, da tudi nam ne bi bilo všeč, če bi vse življenje jedli suhe krekerje, tako kot oni jedo brikete."

Psi v stanovanju; da ali ne?

Veterinarka na to pereče vprašanje odgovarja: "Čeprav so tukaj mnenja deljena, je to odvisno od pasme. So psi, ki nikakor ne morejo biti zunaj, ker njihova koža in dlaka nista dovolj izolirana, sploh za zimo. In čeprav imamo pasmo, ki je namenjena za zunaj, psi nikakor ne smejo biti sami. V vsakem primeru si želijo družbo in da se človek vsak dan ukvarja z njim. Ko se odločamo za psa, moramo vedeti, kaj želimo in kako želimo svoj prosti čas deliti z njim. V vsakem primeru namreč moramo biti s psom aktivno skupaj, ne glede na pasmo."

Operna pevka Biba Novak ima tri muce in psa

"Najprej sem imela muco Neli, ki jo je nekdo odvrgel v koprive. Bila je stara približno tri tedne. Za njo sem posvojila kužija Tita, ki je prišel iz Španije. Sledil je muc Tom, ki se je pritihotapil v studio za sinhronizacijo risank. Zelo mi je všeč njegov značaj, kličemo ga kapevski šerif, ker mora imeti vse pod nadzorom. Zelo je ljubek in res ima vse pod kontrolo, njega namreč ne bo "niti pes hecal". Za Tomom se je nepričakovano naši družini pridružila še muca Frida, ki je bila kavarniška muca v Brežicah. Ko so kavarno zaprli, je ostala brez doma, ni pa mogla k lastnici, ker je vzrediteljica dog in tam se ne bi počutila dobro. Tako, da je prišla k nam."

Živali v dom prinesejo srečo

Biba pravi, da ji živali prinesejo veliko sreče: "Vsaka muca ima svoj značaj. Vsi rečejo, ja, muce so zelo samosvoje; jaz pa pravim, če se hočeš kaj naučiti od živali, moraš muce opazovati. Imajo res veliko osebnostnih vsebin, ki te vedno znova presenetijo. Tako zelo sem navdušena nad mačkami, da sem že pred Neli posvojila tri muce v mačji hiši. Zdaj sem ponosna posvojiteljica na daljavo mucka Ferota, ki živi v mačji hiši v Celju."

Kaj pa eksotične živali?

Profesorica Alenka Dovč, ki na veterinarki fakulteti predava dva predmeta: Zdravstveno varstvo malih živali in Pogoji gojenja in zdravstveno varstvo plazilcev in drugih eksotičnih vrst živali, pravi, da se v Sloveniji ljudje precej odločajo za posvojitev eksotičnih živali. "Natančnih informacij o tem, koliko ljudi ima za hišne ljubljenčke eksotične živali, sicer ni, ker to zakonsko ni kontrolirano; lahko le vodimo statistiko, koliko ljudi pride v veterinarske ambulante. Se pa v zadnjem času povečuje število lastnikov, ki imajo večje zveri, kot so npr. levi, gepardi in druge velike mačke, tudi medvede. Opic je manj, ker so strogo regulirane, tudi kač imajo ljudje veliko, raznih pajkov, škorpijonov, krokodilov in drugih živali."

Eksotična skrb za eksotične živali?

"Ta dva predmeta, ki ju predavam, obsegata tudi ptice in male sesalce, predvsem glodavce in plazilce, tudi nekatere vrste žuželk. Študente učimo o boleznih teh živali, o prehrani, o skrbi in načinih pogoja bivanja, ker je pri eksotičnih živalih treba dobro poznati biologijo. Od kod žival izvira, kakšne so navade v naravi in podobno."



Akupunktura pri živalih

David Zorko, dr. veterinarske medicine, akupunkturist, je pojasnil: "Akupunktura pri živalih poteka podobno kot pri ljudeh. Glede na diagnozo in težave, veterinar izbere, katere točke bo uporabljal. Na ta način spodbudimo telo, da se začne samo zdraviti. To je osnovni princip akupunkture. Postopek je treba večkrat ponoviti. Če gre za kakšno akutno stanje, npr. bruhanje, drisko, je ena terapija dovolj, ampak večinoma imamo stranke, kjer imajo živali kronične težave. Dlje kot traja bolezen, dlje namreč traja zdravljenje. Veterinarji, ki se ukvarjamo s komplementarno medicino, smo največkrat tisto zadnje upanje, na katero se lastniki psov obrnejo. Med tem alternativne oblike zdravljenja spadajo še homeopatija, bioresonanca, kiropraktika, osteopatija in pa omenjena akopunktura."

Tanja Mojzer, besedilo in foto