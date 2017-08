S pohvalo "vaš sladoled je najboljši v mestu" tudi do večje porcije

Prijaznost bolj cenjena od denarja?

21. avgust 2017 ob 12:35

Innsbruck - MMC RTV SLO, STA

Nova raziskava je pokazala, da "se nematerialne spodbude, kot je pohvala, preveč podcenjuje, denarne spodbude, kot so napitnine, pa precenjuje".

Kompliment prodajalcem sladoleda se bolj splača kot pa dajanje napitnine, ugotavljajo raziskovalci Univerze v Innsbrucku. V raziskavi so namreč ugotovili, da če kupec prodajalca pohvali, dobi bistveno večjo porcijo, kot pa če mu nameni napitnino, poroča DPA.

Raziskovalci so v različne restavracije s hitro prehrano poslali svoje sodelavce, ki so potem kupovali točeni sladoled.

Naročilo sladoleda so izvajali na tri načine. V prvem so samo naročili sladoled, v drugem so že ob naročilu pohvalili tamkajšnji sladoled, v zadnjem primeru pa so še pred izročilom sladoleda prodajalcu dali napitnino.

To so potem pri istem prodajalcu delali več dni. Svoje naročilo so zaključili s tem, da so prodajalcu rekli, da imajo najboljši sladoled v mestu.

Po odhodu iz restavracije so sladoled stehtali na manjši tehtnici, ki so jo imeli s seboj. Ugotovili so, da so prodajalci v zameno za pohvalo v povprečju dali za deset odstotkov več sladoleda kot pa ob naročanju brez pohvale. Po ponovljenih nakupih sladoleda s pohvalo so izvajalci poskusa dobili vedno večjo količino sladoleda.

V primeru dajanja napitnine v času naročanja pa se je zgodilo ravno nasprotno. Količina sladoleda se po ponovljenih naročilih z napitnino ni bistveno spreminjala.

Podobno se je zgodilo tudi pri naročanju kebabov, še navaja DPA.

Vodilni avtor raziskave Michael Kirchler je, kot smo omenili že v uvodu, ob tem dejal, da je "raziskava pokazala, da se nematerialne spodbude, kot je pohvala, preveč podcenjuje, denarne spodbude, kot so napitnine, pa precenjuje".

A. K.