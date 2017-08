Samodejna ali ročna klimatska naprava?

V oddaji Avtomobilnost so se spraševali, kakšna je razlika med samodejno in ročno klimatsko napravo, katera v vozilu porabi več goriva in ali je klimo dobro izklapljati ali ne.

Delovanje samodejne klimatske naprave nadzirajo zunanja in notranja tipala in tipalo osončenosti, ki je nameščeno na armaturni plošči in samodejno uravnava pritok in moč zraka v potniško kabino. Ob začetnem delovanju samodejne klime v avtomatskem načinu delovanja se samodejno zapre in odpre loputa za zunanji zrak, odvisno od tega, kako je zrak ohlajen in kakšna je kakovost notranjega zraka. Pri ročni klimatski napravi je treba na primer kroženje zraka vklapljati ali izklapljati ročno.

Samodejna klima učinkovitejša

"Avtomatska klimatska naprava porabi manj goriva, ker hitreje ohladi potniški prostor, pri tem zmanjša porabo goriva in porabo moči motorja," razloži Miha Krulc iz Nissanovega servisa Krulc, ki pojasni, da je poraba goriva v primeru razgrete kabine lahko višja za nekaj litrov, če pa je notranjost vozila ohlajena, govorimo o decilitru ali dveh večji porabi goriva.

Krulc pravi, da klima vsekakor vpliva tudi na moč motorja: "Pri vklopljeni klimatski napravi je zaznaven pojemek moči motorja. Novejša vozila imajo tudi variabilni kompresor, ki vpliva na manjšo porabo goriva in zmanjša pojemek moči samega motorja."

Naloga klime ni le hladiti

Strokovnjak pravi, da je priporočljivo, da je klimatska naprava vklopljena, tudi pozimi. Naloga klimatske naprave namreč ni zgolj hlajenje, ampak tudi potniškemu prostoru zagotavljati svež zrak, pozimi pri vlažnem vremenu pa preprečuje orositev stekel in tako vpliva na varnejšo vožnjo.

Zato je pomembno, da klimatsko napravo redno in pravilno vzdržujemo. Krulc pravi, da proizvajalci priporočajo vzdrževanje vsake dve leti ali na določeno število prevoženih kilometrov. Pri vzdrževalnem pregledu se preverijo plin v klimatski napravi, stanje puščanja in tesnjenja klimatske naprave. Doda se tudi olje, ki je potrebno v hladilnem sistemu za sam kompresor. Ob servisih je treba preveriti filter cvetnega prahu v avtomobilu in ga po potrebi zamenjati ter sistem dezintificirati. Veliko časa preživimo v avtomobilih, zato mora biti zrak čist oziroma prečiščen. Filtri, tako pri ročni kot samodejni klimi, zadržujejo mikrobe, zato je treba redno menjavati protiprašni filter, ki je bistven del klime, poleg tega pa omogoča normalen pretok zraka in preprečuje vdor nevarnih delcev v kabino. Te bi lahko vdihavali in lahko bi dražili sluznico.

Kako je s servisiranjem?

Bistvene razlike pri servisiranju ročne ali samodejne klimatske naprave ni, saj so sestavni deli hladilnega sistema, prav tako kompresor, cevi, uparjalnik, hladilnik, podobni. Največja razlika je, da imamo pri samodejnem sistemu več nastavljivosti in določene lopute za usmerjanje zraka po kabini, s tem pa tudi učinkoviteje hladimo potovalno kabino vozila.

